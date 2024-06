Dentro de este proyecto, junto con otras propuestas que desarrollan algunos de los genios antimigrantes del primer gobierno de Trump, está la deportación masiva de indocumentados más grande de la historia del país, incluyendo la construcción de lo que serían campos de concentración para migrantes, que promete el candidato.

Además, Trump ha dicho que usará las fuerzas armadas para suprimir disidentes, perseguir penalmente a sus adversarios políticos, anular derechos y libertades civiles y por supuesto desmantelar o anular regulaciones ambientales y sobre armas de fuego (las pocas que quedan), permitir la continuación del ataque contra los derechos de las mujeres en torno al control de sus cuerpos e iniciativas para una reforma conservadora de la educación.

Nada de esto es secreto. Nada sobre el currículum vitae de candidato presidencial republicano está oculto: criminal convicto, violador, presidente con dos impeachment s, fraude empresarial y fraude electoral, golpista, xenófobo, promotor de conceptos neofascistas (los inmigrantes envenenan la sangre de Estados Unidos), y negacionista del cambio climático y otras verdades científicas y más. Todo se sabe. Y sigue empatado o ganando en las encuestas.

¿Qué hacer ante esta amenaza de que los neofascistas pasarán ? Algunos dicen que la única salida es promover el voto antitrumpista al optar por Biden, aun si pocos lo quieren. Hannah Arendt, quien se ha vuelto esencial para entender el momento, en sus apuntes sobre Brecht comentó que los grandes criminales políticos tienen que ser expuestos, y especialmente expuestos a la risa .

La burla y el uso del humor contra los criminales políticos son necesarios, pero vale recordar que en el pasado eso no ha sido suficiente si no es acompañado de un gran movimiento de resistencia. Aquí aun apenas se escucha ese grito masivo tan urgente de no pasarán . Ojalá no tarde mucho más.

Resistance Revival Chorus/Rhiannon Giddens. All you fascists bound to lose. https://www.youtube.com/watch?v=dWUa7aAIfLE