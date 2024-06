E

l viernes 24 de febrero de 2006 –apenas cinco días después del homicidio industrial en Pasta de Conchos–, el gobierno de Fox y Grupo México, de Germán Larrea, suspendieron por tres días las labores de rescate de los 65 mineros atrapados en las entrañas de la mina, porque las elevadas concentraciones de gas metano en la cavidad ponen en riesgo la seguridad de los rescatistas . Suspensión por tres días que en los hechos se convirtieron en más de 18 años, a lo largo de los cuales tres gobiernos, indecentes, se lavaron las manos y mantuvieron impune al tóxico barón de la minería.

La crónica jornalera de esa fecha, bajo la firma de Leopoldo Ramos y Alonso Urrutia, dejaba en claro que “el anuncio de la paralización de las labores de rescate tenía un antecedente en el interior de la mina. La reunión entre funcionarios federales, representantes de la empresa, técnicos expertos en la medición de gases y la ausencia del gobernador Humberto Moreira (Vicente Fox ni Germán Larrea nunca se apersonaron en Pasta de Conchos) fue interrumpida por la toma de las oficinas –donde se realizaba el encuentro– por parte de los familiares más directos de cada minero atrapado, según confirmó Francisco Javier Salazar Sáenz, titular de la Secretaría del Trabajo” (hoy senador panista suplente).

En la mañana de ese 24 de febrero, Salazar Sáenz “había considerado ‘remotísimas’ las posibilidades de encontrar con vida a los mineros, pero aseguró que las operaciones para rescatarlos no se suspenderían. Con los niveles de concentración de gas que hemos detectado, una persona no podría sobrevivir una sola hora, pero agotaremos todas las posibilidades”. Por la empresa, Arturo Bermea informó a las familias de las víctimas que la exploración de la mina no podía continuar, pues la concentración de gas metano en el yacimiento ocasionaría otra explosión, que también dejaría bajo tierra a los rescatistas (ídem).

En respuesta, los familiares mantuvieron retenidos a los directivos de la empresa (entre ellos Javier García de Quevedo, presidente de Grupo México y lamesuelas de Larrea) y agredieron al secretario del Trabajo , quien les aseguró que “el operativo de rescate se mantendrá en suspenso ‘dos o tres días’; ‘volveremos al interior de la mina cuando pase el riesgo para los rescatistas’” (ibidem).