ebo confesar que a una buena parte de los que ya no somos los mismos no les pareció la idea que expuse la semana anterior sobre mi propósito de regresar al eterno affaire que ha significado la candidata X. Sus objeciones no eran para nada desdeñables: la extemporaneidad de la información, la intrascendencia de sus hechos y dichos, la conocencia generalizada en la opinión pública de todos sus exabruptos en los últimos 50 años y la vigencia de que, sin merecerlo, se le otorgaría al regresarla a las líneas ágata, cuando ya muchos de los más jóvenes electores la confunden con la señora Marta Sahagún. Yo solamente tengo un argumento que, aunque resulta pretencioso, es la única justificación posible para mi necedad. Pienso en todo lo comentado en los medios y en las pomposas mesas redondas de los intelectuales organilleros (perdón, perdón, perdón por el despropósito, don Antonio Gramsci). Los organilleros son personas que deambulan por nuestra ciudad cargando unos enormes baúles musicales, con una manivela hueca de bronce, que sirve para dar las notas de cada melodía (entre 8 y 10) de cada aparato. Los carretes musicales se los proporcionan los dueños del instrumento de comunicación y ellos sólo tienen que dar vuelta a la manivela para divulgar urbi et orbi los mensajes que les ordenen los propietarios de este antiguo instrumento de comunicación llegado de Alemania hace muchísimos años. Pero como siempre, perdimos el camino real y nos fuimos por atajos. Regresemos a la idea original: evidenciar que los múltiples incidentes que X provocó durante su campaña no pueden ser considerados (por desafortunados que todos hayan sido), como actos aislados, sino que por la similitud de síntomas presentados deben ser estudiados, sopesados, diagnosticados en conjunto. Si logramos integrarlos, correlacionarlos nos permitirá configurar el perfil completo de una personalidad con la que ya, conscientemente, podremos decidir si aprobamos o rechazamos, su cercanía y trato.

Sé de más de una persona que, cuando se dio a conocer la agria discusión de la candidata X con su señora madre, pensó que la versión difundida en las redes sociales se trataba de una sucia artimaña política de los adversarios. ¿Quién puede imaginar a una exitosa universitaria mexicana contestarle a su madre, quien le ruega que no se vaya al extranjero, pues si la abandona, ella se muere, respondiendo: ¡Pues muérete, mamá!?