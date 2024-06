Ap, Europa Press, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 29

Jerusalén. Al continuar las protestas contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, con bloqueos de carreteras y cruces importantes en ciudades de Israel, el mandatario dijo que no fue informado de la pausa táctica declarada en la madrugada de ayer por el ejército sobre una ruta del sur de Gaza para fomentar la llegada de ayuda humanitaria y prometió una investigación sobre la cadena de decisiones. Somos un Estado con un ejército, no un ejército con un Estado , advirtió.

La medida fue tomada después de discusiones adicionales al respecto con la Organización de Naciones Unidas (ONU) y organizaciones internacionales , informaron fuentes militares bajo condición de anonimato al Canal 13 de la televisión israelí. La pausa comprende 12 kilómetros de carretera, en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, todos los días, con el objetivo de reforzar la posición de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, añadieron en un comunicado. Subrayaron que el ejército está capacitado para tomar esta clase de medidas de forma unilateral.

Netanyahu declaró al Canal 12 que se enteró de la novedad por los medios de comunicación: Escuché la noticia por primera vez en los medios esta mañana y me puse en contacto con el ejército para comunicarles que era inaceptable . El primer ministro reconoció que no existe siempre un consenso con el ejército. Para acabar Hamas he tenido que tomar decisiones que no siempre han sido aceptadas por los militares , añadió.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien lidera uno de los partidos religiosos nacionalistas de la coalición gobernante, reaccionó a la decisión del ejército calificando de tonto al responsable de la misma y agregó que debía perder su trabajo, informó la cadena qatarí Al Jazeera.

La extrema derecha del gobierno israelí quiere recortar aún más la ayuda que llega a Gaza, que ya fue recortada desde que Israel se hizo cargo del cruce fronterizo de Rafah.

Esta disputa es la última de una serie de enfrentamientos entre miembros de la coalición y el ejército sobre el asalto a Gaza, ahora en su noveno mes y ocurre una semana después de que el ex general centrista Benny Gantz abandonó el gobierno, acusando a Netanyahu de no tener una estrategia efectiva en la franja.

La ONU celebró la decisión de los militares israelíes. Jens Laerke, vocero de la agencia del organismo para los refugiados en Palestina (Unrwa), informó que aún no ha entrado ninguna ayuda humanitaria por Kerem Shalom , que es el paso vial comprendido en la anunciada pausa táctica.

Los ataques continuaron el domingo a lo largo de la franja de Gaza, a pesar de ser el primer día de Eid al-Adha, la celebración musulmana más importante del año.

Un bombardeo israelí contra dos viviendas en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro del territorio, mató a nueve personas, entre ellas seis niños, según periodistas de Ap que contaron los cadáveres en el Hospital Mártires de Al-Aqsa en Deir al Balah.

Un hombre lloró sobre el pequeño bulto envuelto en una sábana que llevaba en brazos. Dos de los niños estaban jugando en la calle.

¿Qué te hizo esta niña, Netanyahu? ¿No está esto prohibido para ti? , gritó una mujer, sosteniendo a una menor muerta.

Mientras, al menos dos palestinos en el barrio occidental de Al-Sultán de Rafah murieron en otro ataque, en el cual los militares siguieron apuntando a una ambulancia que intentaba llegar a las víctimas, según los corresponsales de Al Jazeera Arab sobre el terreno.

En las últimas 24 horas, la ocupación israelí ha llevado a cabo tres masacres de familias en la franja de Gaza, con un balance de 41 muertos y 102 heridos ingresados en hospitales , indica el comunicado del ministerio de Salud gazatí. El balance de la agresión israelí aumentó a 37 mil 337 mártires y 85 mil 299 heridos , informaron las autoridades.

El ejército israelí también anunció la muerte de tres soldados, dos de ellos reservistas, en los combates del domingo.

Propuesta compatible

En tanto, Hamas sostuvo que su última propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes es compatible con los principios expuestos por el presidente estadunidense, Joe Biden.

La respuesta que entregamos a los hermanos mediadores en una delegación conjunta con los hermanos del movimiento Yihad Islámica en Qatar, es compatible con los fundamentos contenidos en el discurso de Biden y la resolución del Consejo de Seguridad sobre las tres etapas del acuerdo y los términos del alto el fuego , declaró Ismail Haniya, líder de la organización, en un discurso televisado ayer en ocasión del Eid.

En una declaración, también con motivo de la festividad musulmana, el presidente Biden reconoció las difíciles circunstancias en que la población de Gaza celebra esta festividad religiosa.

Este año, Eid al-Adha llega en un momento difícil para muchos musulmanes de todo el mundo. En Gaza, civiles inocentes están sufriendo los horrores de la guerra entre Hamas e Israel , dijo Biden. Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, incluidos miles de niños. Las familias han huido de sus hogares y sus comunidades han sido destruidas. Su dolor es inmenso.

Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos con la eventual solución de dos estados.