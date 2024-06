Afp, Ap, Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 28

Burgenstock. La Cumbre para la Paz entre Ucrania y Rusia culminó ayer con una declaración que México, Brasil, Colombia y otros nueves países no suscribieron, en la que se reitera el apoyo a la independencia de Kiev y la soberanía territorial de la nación eslava invadida, y se señala que el gobierno del presidente Volodymir Zelensky debe dialogar con el del mandatario Vladimir Putin para poner fin a la guerra.

Unos 80 países acordaron en Suiza que el diálogo entre todas las partes y el respeto de la integridad territorial de Ucrania constituyen el camino a seguir para poner fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa hace más de dos años.

Los principales puntos del comunicado final abordaron los temas en los que hubo consenso: seguridad nuclear, tránsito marítimo, así como la liberación de los prisioneros de guerra.

Sin embargo, ni Rusia ni China estuvieron representadas en la cita en Burgenstock, donde la mayoría de los más de 90 países asistentes a la cumbre dieron su apoyo a la declaración final, en la que se pidió igualmente el regreso de los miles de niños ucranios deportados a Rusia.

Viola Amherd, presidenta suiza que organizó el encuentro, señaló en la conferencia de prensa de cierre que el hecho de que la gran mayoría de los participantes aceptara el documento final demuestra lo que la diplomacia puede lograr .

El ministro suizo del Exterior, Ignazio Cassis, comentó, no obstante, que las decisiones que hemos adoptado este domingo no pueden aplicarse sin la participación de Rusia .

Si bien el Consejo Federal de Suiza no planeaba la participación rusa en la conferencia, se prometió que Rusia tomará parte (en el encuentro) cuando llegue el momento para este proceso , añadió Cassis.

El objetivo no se logrará con un solo paso

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, indicó que la conferencia se tituló Camino a la Paz, porque ésta no se logrará en un solo paso.