Lunes 17 de junio de 2024, p. 33

Chetumal, QR., Los daños provocados por la tormenta que cayó en Chetumal la noche del viernes y madrugada del sábado habrían sido menores si las autoridades estatales y municipales hubieran prevenido y anticipado el fenómeno, así como sus alcances, lamentaron ciudadanos.

De acuerdo con fuentes de Protección Civil, pese a que el Centro Nacional de Huracanes de Miami y la Comisión Nacional de Agua dieron aviso con anticipación sobre la lluvia, la Coordinación Estatal de Protección Civil se limitó a un mensaje en redes sociales y sesionó hasta la mañana siguiente, cuando ya había pasado la precipitación.

La intensa lluvia afectó el municipio de Othón P. Blanco y provocó inundaciones hasta de 1.20 metros de altura; más de mil personas debieron ser rescatadas de viviendas, vehículos y plazas comerciales por elementos del Ejército y la Marina.

La presidenta del Consejo Ciudadano de Chetumal, Georgina Marzu-ca, dijo que los chetumaleños nunca se enteraron de la lluvia torrencial.

Recordó que en años anteriores, cuando había amenaza de algún fenómeno de esa naturaleza, las autoridades no sólo publicaban en sus páginas oficiales la alerta, también se emitía en la radio, sobre todo la oficial, espots para advertir y prevenir a la ciudadanía, además se acudía a las colonias con perifoneos, pero en esta ocasión no fue así y los pobladores que no revisaron las páginas de Protección Civil, no estaban prevenidos para enfrentar un fenómeno de tal magnitud.

Señaló que el gobierno municipal no cumplió con la recolección de basura, misma que se convirtió en tapón interminable de las coladeras, tampoco hubo trabajo anticipado en desazolve de rejillas, pozos pluviales, y los residuos vegetales de podas también afectaron.