Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 32

San Cristóbal de Las Casas, Chis., A 10 días del éxodo de miles de pobladores del municipio de Tila, el diálogo con las autoridades de los tres niveles de gobierno para el retorno a sus casas está empantanado , afirmaron representantes de la comisión negociadora.

Queremos voluntad política del gobierno en sus tres niveles para resolver el problema porque se puede, pero no quieren. La postura del pueblo es no regresar mientras no haya garantías para todos , agregaron. Igualmente señalaron que, según sus cálculos, hay entre 10 mil y 12 mil desplazados de la demarcación, muchos de ellos dispersos.

“Hace unos días fuimos los 10 integrantes de la comisión negociadora de los desplazados a Tila y constatamos que no existen las condiciones de seguridad para el retorno. Las calles están desoladas. Hay personas del grupo de Los Autónomos y gente que no salió y no tiene para comer, sino que les están llevando víveres de la Secretaría del Bienestar. No está entrando ninguna empresa comercial. Las distribuidoras de agua no están llegando. Las fruterías y tiendas de abarrotes están cerradas. En las calles sólo hay gallinas, patos y perros.”

Integrantes de la comisión consultados, que pidieron el anonimato, reiteraron que “no existen condiciones de seguridad para el regreso, pues aunque haya presencia de las fuerzas de seguridad federales y estatales, ahí sigue el grupo de Los Autónomos sin que alguno de sus cabecillas haya sido capturado. Entre los seis que fueron detenidos el 8 de junio, sólo dos están involucrados, los otros cuatro sólo apoyaban, no son los autores intelectuales. No son los principales”.

Según cifras oficiales, más de 4 mil habitantes de Tila se desplazaron el 7 de junio, cuando ingresaron al pueblo más de 500 elementos de las fuerzas de seguridad federal y estatal, dos días después de un enfrentamiento entre grupos antagónicos, lo que dejó tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos de diferentes marcas y modelos incendiados y vandalizados, así como dos mujeres violadas.