Lunes 17 de junio de 2024, p. 8

El municipio de Santa Catarina Lachatao, ubicado en la Sierra de Oaxaca, cuenta con menos de 200 habitantes, pero transmite a las nuevas generaciones conocimiento e identidad de su comunidad y forja las raíces para su supervivencia frente al riesgo de desaparecer debido a la migración, tal es la primicia del documental Lachatao dirigido por Natalia Bruschtein, el cual se estrenó mundialmente en la pasada edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

“Mis películas se mueven entre los temas de la identidad y memoria. Mi abuela, de quien hablo en mi documental anterior, Tiempo suspendido, decía que un pueblo sin memoria carece de identidad. En Lachatao me resonó mucho esa frase”, dijo Bruschtein en entrevista con este medio.

La historia se narra mediante el juego y la mirada de los niños que lo habitan, quienes vertiginosamente se convierten en jóvenes. La comunidad busca reinventarse para no desaparecer y mantener su identidad. Los padres dan a los hijos el sentimiento de arraigo a su lugar de origen.

“Los adultos de esa región entienden que los niños en algún momento saldrán del pueblo, ya sea para buscar mejores oportunidades o por la propia curiosidad de los chavos, pero su idea es que salgan con el conocimiento e identidad de su comunidad.

Conciencia individualizada

“México tiene muchas realidades; lamentablemente, hay una con alto nivel de violencia, feminicidios, desapariciones. Es algo que no podemos dejar de observar; se tiene que hablar y mostrar, pero también me parece importante mencionar las cosas positivas, y creo que Lachatao es una de ellas. El trabajo comunitario ha sido súper relevante también, pues cada vez estamos más individualizados; no entendemos que el trabajo en equipo nos hace avanzar, esto es lo que quiero mostrar con la película. Para mantener una identidad se necesita la participación de todos”, aseveró la directora.

Para Bruschtein, uno de los retos que superó la producción fue que en medio de la filmación llegó el covid, por lo cual se detuvo el trabajo un año y medio sin poder ir a la comunidad, los niños crecieron y cambiaron sus historias.