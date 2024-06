Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2024, p. 7

Con actividades cotidianas de la población palestina antes del ataque de Israel –el 7 de octubre pasado– comienza el documental GAZA: la franja del exterminio, de Rafael Rangel, quien recurrió a la antropología salvaje y el cine vivencial para filmar durante un mes con la colaboración de un equipo de profesionales de Palestina y Egipto.

La película es un testimonio sin fines de lucro, pues su propósito es humanitario , dijo el director a este medio antes de las dos proyecciones, la noche del jueves, en la Cineteca Nacional. En ella se observan los hechos que hablan por sí mismos: bombardeos, destrucción, muertes, heridos y las desgarradoras súplicas de niños por que cese el fuego.

La próxima función especial será el 20 del mes en curso en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la capital del estado a las 18 horas.

Sin estadísticas ni voces especializadas, sólo la antropología salvaje –como define el realizador su trabajo– desde las entrañas de la franja de Gaza, exhibe el inhumano sufrimiento de los heridos (la mayoría niños y mujeres), así como el desplazamiento masivo al refugio en Rafah.

Aparece un fotoperiodista

Con crudas e impactantes imágenes se devela la situación en aquel punto del orbe, donde el número de heridos y muertos es infinito, así como el de los desplazados y la imperante devastación.

Rangel señaló: “Desde diciembre pasado busqué contactos en Palestina, siempre proponiendo hacer un documental, hasta que encontré la respuesta de Mahmoud M. Zagout, fotógrafo de guerra, quien tuvo la decencia de responder al decir: ‘No sé hacer una película, no me interesa’. Esto me dio pie para entablar un diálogo con él y plantearle que el cine es diferente a los medios de comunicación, sin que uno sea más importante que otro”.

Luego de esto, comenzamos a trabajar en línea. Así empezó a gestarse este proyecto independiente. Después me dirigí Egipto para entrar por la franja de Gaza. Cabe mencionar que Mahmoud es originario de ese lugar .

Así, ambos se organizaron y fueron reuniendo el material que dio forma al documental que además recorrerá festivales cinematográficos internacionales.

La antropología salvaje, explicó Rangel, “es una forma de Eduardo Coutinho de hacer documentales, de quien descubrí que comulgaba con mi forma de hacer las cosas. Es decir, un filme que se basa en esta premisa no usa música que dicte sensaciones; no tiene una voz en off que narre lo que se está viendo. De hecho, los cinco o seis trabajos que he hecho son de cine completamente vivencial, sin datos, sin voces explicativas, sólo imagen pura. Es como estar en el lugar de los hechos”.