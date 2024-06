El contexto político emanado de las recientes elecciones, según la misma publicación, pone en evidencia que en los años recientes la UE ha tenido que ir calibrando la decreciente capacidad de las fuerzas más moderadas para contener a los partidos de la derecha. Hoy, con estas elecciones, el mapa político de Europa se ha modificado y este es un rasgo que, como se indicó antes, ha puesto ya de cabeza a Alemania, donde el partido populista y de extrema derecha Alternativa para Alemania alcanzó casi 16 por ciento de los votos y se situó en el segundo puesto tras la fuerza de centro derecha de los Demócratas Cristianos. En Francia, Marine Le Pen, dirigente de Reagrupación Nacional, puso en jaque al gobierno de Macron, que convocó inmediatamente a una elección anticipada. En otros países se han reafirmado o cuando menos refrendado los liderazgos de partidos de derecha. En Italia se fortalece el gobierno de Hermanos de Italia y de su líder, Giorgia Meloni, que se espera tendrá más influencia en la UE. En Hungría salió adelante, aunque un poco dañado, Victor Orbán, y Bélgica quedó con una coalición complicada de gestionar. En Austria el Partido Libertad, de extrema derecha, obtuvo el primer puesto con 25.7 por ciento del voto. En Polonia se sostuvo el partido centrista del primer ministro Donald Tusk, que afirmó su posición política.

Esta incompleta semblanza sólo intenta exhibir los cambios significativos en el entorno político europeo y los conflictos existentes en un parlamento supranacional de esa magnitud. Me he referido al mapa político que sirve como metáfora para apreciar la asociación política de 27 países que delegan parte de su soberanía en las instituciones comunes como el Parlamento Europeo. Pero el mapa no es el territorio; éste corresponde a la configuración de otra escala de las condiciones políticas. Esto no debe olvidarse en los análisis históricos, políticos, económicos y sociales, pues de ser así necesariamente tendremos un entendimiento incompleto de una realidad que tiene una dimensión fragmentada.