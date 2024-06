Su compromiso periodístico le ha costado caro. En febrero de 2020 tuvo que renunciar a la revista L’Espresso y al diario La Repubblica tras haber trabajado en el medio durante 14 años. “No me dieron ningún tipo de asistencia jurídica cuando me espiaron dentro de la embajada de Ecuador y me desatornillaron mi teléfono a escondidas mientras yo estaba con Julian.

Los últimos cuatro años han sido muy duros para mí. Durante la última década Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suecia me han negado la documentación sobre el caso, a pesar de contar con un equipo de siete abogados. ¿Por qué? Porque esos documentos son dinamita. Pero no quiero enfatizar lo que yo he vivido, porque en comparación con lo que ha pasado Julian en los últimos 14 años, mis problemas no son nada.

–¿Cree que la resolución del caso Julian Assange decidirá el futuro de nuestras democracias?

–Estoy absolutamente convencida. Por imperfectas que sean, hasta ahora en las sociedades democráticas tenemos la libertad de revelar la criminalidad del Estado en los niveles más altos, como crímenes de guerra, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que Estados Unidos intimide a los próximos periodistas de Wikileaks que revelen el próximo Asesinato colateral. Tenemos que ganar este caso para mantener la libertad.

–En ese sentido, como menciona usted en su libro, el trabajo de Chelsea Manning fue fundamental.

–Tenemos una tremenda deuda de gratitud con Manning por su valor excepcional. Conocía el riesgo de filtrar el video Asesinato colateral y 700 mil documento clasificados de Estados Unidos sobre sus guerras en Afganistán e Irak, pero no miró a otro lado y envió los documentos a Wikileaks, que le costó pagar un precio insoportable: ocho años de prisión y tres intentos de suicidio”.

–¿Y qué significaría para el fundador de Wikileaks que Donald Trump ganara las próximas elecciones? En su libro, hablando de presidentes de Estados Unidos, pareciera que ni demócratas como Biden u Obama han hecho algo para mejorar su situación.

–La administración Obama mantuvo a Assange bajo investigación durante ocho años, pero al final no acusó a Assange. Según el Washington Post, no encontró una manera de incriminarlo sin acusar a los periodistas de The New York Times y del propio Post.

“Mientras, Trump acusó por primera vez en la historia de Estados Unidos a un periodista por publicar información veraz de interés público. De hecho, en 2017, la CIA, entonces encabezada por Mike Pompeo, hombre de confianza de Trump, ideó planes para utilizar soluciones extrajudiciales para matar o secuestrar al fundador de Wikileaks.