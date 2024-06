Tal grado de libertad no lo soportaron las autoridades de aquella cárcel. Las ine­vitables pláticas con cada grupo de custodios en turno empezaban a dar frutos: los encuentros diarios y conferencias programadas con cada grupo de ellos dieron origen al intento por organizar su sindicato de policías de Lecumberri. Aquella odisea no se concretó, porque les prohibieron ingresar o acercarse a hablar con nosotros.

Cuando mencionamos el nombre de Ernesto Guevara de la Serna, no sólo viene a nuestra mente aquel ser admirado y querido por millones en el mundo, también aparecen episodios de nuestras propias vidas, imposibles o casi imposibles de borrar. Eso es El Che.

Durante todo este tiempo, el estudio continuó siendo uno de nuestros propios bálsamos. No fue fácil, sobre todo cuando alguien de nosotros era requerido para revisión de su caso . En realidad, eran oportunidades que la dirección del penal aprovechaba para agredirnos. El más afectado fue, justamente, nuestro camarada Rico Galán.

La provocación del compañero Paco I. Taibo II durante el encuentro de ayer, organizado por el Movimiento Comunista Mexicano, ha sido un llamado a leer y releer aquellos textos que nos formaron y nos siguen formado y que, además, se convirtieron en el mejor arsenal que muchos hemos conseguido.

El periodista, escritor y organizador de nuestro tiempo atrapado por la intolerancia de quienes nos desgobernaron durante aquellos años de pobreza democrática y credibilemia política, estuvo ahí y allí para reconfortarnos, pero, sobre todo, para organizarnos: teníamos que enfrentar la adversidad con una preparación sólida. Así que nos dimos a la tarea de armar nuestro arsenal. Es el momento de recordar el profundo agradecimiento para quienes arriesgaron la integridad por ingresar clandestinamente los materiales que Víctor solicitaba.

Nuestro armamento: los libros de muchos autores, progresistas, neoliberales y casi de todo tipo. Necesitábamos tener claro cuáles eran los estragos económicos generados por esos grupos de pandillas bien organizadas representadas por funcionarios de innegable preparación académica, pero con una profunda carencia de sentimientos positivos hacia su país y su gente. Es decir, con una deficiencia de conciencia política y social, además de cultural, que nadie ha podido negar. Eso es de suma importancia. No sólo quejarse del enemigo, se debe estudiar hasta sus entrañas.

Desde una pared de nuestra celda convertida en escuelita, todos los días, de todos esos años, nos acompañó la mirada directa de El Che. Las dos fotografías tomadas durante una entrevista del periodista Víctor al ex guerrillero y, en ese entonces, miembro del gobierno revolucionario, vigilaron nuestras horas de estudio.

Cuando Víctor fue liberado, no tuvimos la fuerza para despedirnos y, mucho menos, para pedirle que dejara pegadas en la pared aquellas fotos invaluables.

He tomado algunas líneas del trabajo que mi compañera Ruxi Mendieta está por concluir, acerca de mi estancia en el ex palacio negro. Son muchas las anécdotas y, como lo dijo el propio Paco I. Taibo, allí están los libros que no nos dejarán mentir.

Las provocaciones son bienvenidas cuando nos motivan a volver a abrir aquellos libros que tanto nos han dado.

