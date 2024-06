El dirigente de Nueva Izquierda, Jesús Zambrano, expresó ante miembros de esa corriente que en la elección del 2 de junio el golpe de la realidad fue brutal y el PRD ya no existe , porque su ciclo se agotó drásticamente luego de 35 años, pero trabajan en la creación de otro partido político, con un nuevo nombre y de corte socialdemócrata.

En entrevista, comentó que aunque ya se han propuesto nombres para el partido que formarán, van a esperar los resultados de sus impugnaciones sobre la pérdida del registro nacional, ya que siguen dando la batalla jurídica.