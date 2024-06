N

o son la imaginación ni la solidez en los argumentos lo que ha caracterizado las respuestas del sector taurino del país ante los constantes amagos prohibicionistas de grupúsculos antitaurinos favorecidos, por lo que ha causado beneplácito y entusiastas reacciones entre aficionados y peñas del país y del extranjero la original propuesta del investigador, escritor y editor taurino mexicano Salvador García Bolio en el sentido de que se establezcael 24 de junio como Día Nacional de la Tauromaquia de México.

¿Por qué esta fecha precisamente? “Bueno, responde García Bolio, el primer testimonio de haberse corrido toros en México lo encontramos en la Quinta Carta de Relación que Hernán Cortés envía al rey Carlos V, escrita en la Ciudad de México el 3 de septiembre de 1526, y que en una parte de su texto dice: ‘Otro día que fue de San Juan como despaché este mensajero llegó otro estando corriendo ciertos toros y en regocijos de cañas y otras fiestas, y me trajo una carta de dicho juez y otra de Vuestra Sacra Majestad’… Por lo que el día 24 de junio de 1526 da inicio la historia de los festejos taurinos en México”.

“El lunes 24 de junio −prosigue el también director de la Gaceta Taurina de México− se cumplen 498 años de aquella primera función, que desde luego no fue como la conocemos hoy pero sí con bisontes mexicanos o cíbolos, y dentro de dos años, en 2026, celebraremos, ojalá que como lo merece tan importante aniversario, 500 años de la tauromaquia de México, y sepamos reflexionar sobre la importancia de esta efeméride. Que a partir del próximo día de San Juan dignifiquemos tan relevante fecha si no a través de actos diversos por lo pronto en redes sociales, con mensajes, frases, memes, dibujos, etcétera, y que con el consenso de la afición celebremos de aquí en adelante el Día Nacional de la Tauromaquia de México, habida cuenta de que no se trata de una costumbre improvisada que pueden borrar cuatro gatos. Es bandera que orgullosamente debemos enarbolar para que la fiesta de los toros deje ya de ser rehén de intereses extrataurinos.