S

téphanie Khouri del rotativo libanés Lorientlejour (https://bit.ly/3z2DvVz) aborda la ambivalencia de la guerrilla palestina sunnita Hamas ( entusiasmo ).

Tal ambivalencia –entre las 2 ramas, militar y civil– comporta su propia dinámica dependiendo del resultado en el teatro de batalla. Después de la reafirmación de la rama militar por su lucha a ultranza, Khouri pone en relieve que se han permeado varias declaraciones del movimiento islámico que delata una voluntad de apaciguamiento y aún hasta de paz . Un día después del icónico 7 de octubre, Mousa Abou Marzouk, miembro del buró político, comentó que Hamas está abierto a discusiones sobre una tregua con Israel y a “cualquier forma de dialogo político (https://reut.rs/3Xqcup1)”, para agregar en una entrevista posterior (https://bit.ly/4enxrXK) que Hamas insiste en un cese al fuego permanente en Gaza , al mismo tiempo que anunció una reunión en China con las otras facciones palestinas –se refiere a la Autoridad Nacional Palestina que gobierna nominalmente Cisjordania y la Yihad Islámica que goza del apoyo de la teocracia chiíta de Irán–.

Hamas proviene de una rama disidente de los “Hermanos Musulmanes (https://bit.ly/3V3gSYc)” y ha sido apoyada desde su inicio por Turquía y Qatar, a grado tal de haber colisionado en su génesis tanto contra Egipto como contra el binomio Siria/Irán. No hace mucho, Khalil el Hayyca, a cargo de los asuntos árabes con el buró político, afirmó que Hamas estaba dispuesto a aceptar una tregua de 5 (sic) años o más con Israel , además de “deponer las armas y a convertirse en un partido político ( ¡mega-sic!), si un Estado palestino independiente es creado de acuerdo con las fronteras anteriores de 1967(https://bit.ly/4bYbcWE)”. Khouri comenta que Hamas ha creado una forma de ambivalencia que lo coloca en el cruce de la fuerza y el derecho , según el libro Hamas y el mundo de Leïla Seurat (https://amzn.to/45sLVl4).

No sólo en China, sino también en Rusia, Hamas ha sido reconocida al unísono de las otras facciones palestinas. En fechas recientes, con la cacofonía de Biden sobre la deliberada desinformación del Plan de Paz de Israel –que siempre no lo fue, no lo es, ni lo será (https://bit.ly/3VNR6sN)– ya que la sociedad israelí es renuente a negociar con Hamas ni a admitir la solución de dos estados reclamada por la aplastante mayoría del planeta y a la que se ha sumado el reconocimiento de hasta 4 países europeos: España, Irlanda, Noruega y Eslovaquia.

Stéphanie Khouri comenta que en el seno de Hamas, que pregona el precepto coránico del Yihad (https://bit.ly/4c1b9cK) –cuya traducción literaria es esfuerzo –, ostenta dos tendencias: La asombrosa resistencia de la rama militar de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, jefaturadas por Yahia Sinouar ,quien rechaza la solución de dos estados y coincide con la postura de la Yihad Islámica proiraní que pregona un solo estado unitario desde el río al mar y la segunda es la exilada rama política en Qatar encabezada por Khaled Mechaal.

Khouri aduce que para muchos observadores (sic) , el “7 de octubre es el resultado de la captura del poder por las Brigadas (nota: Ezzedine al-Qassam) en detrimento de una rama política rebasada por el éxito ( ¡mega-sic!) y la popularidad de un Hamas gazatí , pese a su aislamiento debido a 17 años (¡ mega-sic!) de bloqueo” inhumano. Guste o disguste, en el mundo árabe, no se diga el mundo islámico de 57 países y 1.800 millones de feligreses, la imagen de Sinouar ha adquirido legendarios niveles icónicos y llama la atención de que Khouri, en su notable disquisición, haya omitido la imagen poco publicitada de Mohamed Deif (MD), otro personaje tan icónico de Gaza como Sinouar y que, según The Washington Post (¡desde hace 10 años!), es la “figura oculta que encabeza la rama militar de Hamas (https://wapo.st/45mSLsp)”. Curiosamente, Reuters, portavoz de la anglósfera, asevera que Deif fue quien organizó el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre (https://reut.rs/3KJRoKF). ¿Dónde se encuentra ahora Mohamed Deif ?

