Precisión a la nota sobre Succar Kuri

A

preciada Blanche:

Con sorpresa y decepción he leído tu nota de hoy Succar Kuri, pederasta protegido por políticos, sólo pasó 28 años en prisión . A ese señor ni lo conocí, ni lo traté.

En su momento quisieron subirme a ese tema y también lo dejé muy claro: el entonces Presidente de México me pidió que atendiera al empresario Kamel Nacif, porque instalaría una planta textil en Chiapas.

Cuando los hechos delictivos atribuidos al empresario fallecido ocurrieron, yo ni siquiera conocía a Nacif. Esa es la única verdad; no hay otra.

Por el respeto que siempre me has merecido, te ruego tengas la humildad que te conozco, para aceptar que conmigo te has equivocado en este lastimoso asunto.

Con el mayor de mis respetos:

Pablo Salazar Mendiguchía

Respuesta de Blanche Petrich

En su carta a El Correo Ilustrado el señor Pablo Salazar Mendiguchía pide que con humildad reconozca que en la nota bajo mi firma de ayer me equivoqué. Y en efecto hay un error. No fueron 28 años los que el pederasta Succar Kuri pasó en prisión sino 21, desde 2003, cuando fue detenido en Arizona hasta su muerte, ocurrida antier. Por ello pido disculpas a los lectores.

En lo demás no hay error alguno. El nombre del señor Salazar Mendiguchía aparece entre los personajes que en la trama de los hechos referidos salieron en defensa de Kamel Nacif, cómplice de Succar Kuri.

Algunos lectores recordarán la información sobre las llamadas telefónicas entre el textilero Nacif y el gobernador de Puebla.

Las primeras versiones fueron publicadas en este diario, pero después las reprodujeron todos los medios; las famosas conversaciones en las que llama mi góber precioso, mi héroe al mandatario poblano por encarcelar a la periodista Lydia Cacho como represalia por revelar la red criminal de pederastia y pornografía infantil.

Salazar, en aquel tiempo gobernador de Chiapas, abogó a favor de Nacif, quien se había volcado de lleno para lograr la impunidad de su paisano Kuri. Incluso, llamó al editor en jefe de este periódico para que le diera derecho a réplica al textilero libanés.

En el audio se escucha a Nacif decir: “Orita me habló Pablo Salazar. Me dice: ‘si quieres...’ yo hablo con los de La Jornada. Ya me hablaron”. (Se refiere a una llamada que efectivamente realizó Salazar Mendiguchía para pedir que el diario diera el derecho a réplica al rey de la mezclilla. Esa misma noche esta reportera habló con Nacif y su réplica fue publicada el 22 de diciembre, al día siguiente.)

Por lo tanto, lo dicho en la nota de ayer es historia, no una equivocación mía.

Blanche Petrich

Critica postura sobre la reforma judicial

Lamento profundamente que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a través del abogado César Astudillo, exprese una postura irrealista a lo que necesita el país en materia de reforma judicial.

El abogado señala que la reforma, presentada por el Presidente el pasado 5 de febrero, provocaría un daño mayúsculo al Poder Judicial Federal.

Afirmación incorrecta que nada tiene que ver con la realidad, pues quienes litigamos desde la época del presidente Miguel de la Madrid, hemos criticado no sólo la corrupción lacerante de jueces, magistrados y ministros, con sus pocas excepciones, sino el descomunal nepotismo y amiguismo, traducido en ayudar a familiares y/o amigos en cada convocatoria para ser togado, como ha sucedido por lustros.