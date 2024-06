Europa Press, Prensa Latina, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2024, p. 18

Madrid. Miles de manifestantes tomaron las calles en 60 ciudades de Israel para pedir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu, además de un acuerdo para la liberación de los rehenes.

Autoridades informaron ayer de la detención de una persona que participó en las protestas en el cruce de Amiad, en el norte, donde se había instalado una barricada.

Una concentración de ciudadanos se dio cita en la rebautizada plaza de los Rehenes de Tel Aviv con el enfoque, esta semana, en los padres de los secuestrados, pues Israel celebra el día del padre el 21 de junio, indicó Europa Press.

Un vocero de la agrupación, Rami Beja, advirtió durante el acto que Tel Aviv no puede lograr una victoria completa frente a Hamas porque son como cucarachas que vuelven a salir después de rociarlas con pesticida .

Los israelíes no pueden estar unidos frente a la guerra hasta que vuelvan todos los rehenes , además, necesitamos medidas de confianza, no frente al enemigo, sino entre el gobierno y el pueblo. No podemos confiar hasta que vuelvan los rehenes , fustigó.

En tanto, el Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos acusó a Tel Aviv de convertir a los periodistas palestinos en uno de sus principales objetivos durante la operación militar en curso en Gaza.

En un comunicado, la organización no gubernamental afirmó que Israel es responsable de graves crímenes y violaciones contra los comunicadores en el enclave costero.

Fuentes oficiales refieren que al menos 150 periodistas y trabajadores del sector perdieron la vida desde el inicio de la actual escalada de violencia, el 7 de octubre.

El ejército viola sistemáticamente sus obligaciones de proteger a los periodistas y no obstruir su trabajo , subrayó el organismo, al tiempo que denunció que los comunicadores palestinos son objeto de asesinatos premeditados, ataques directos, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas.

En el parte bélico diario, se informo que los ataques en Rafah dejaron al menos 30 muertos y 95 heridos, indicó el Ministerio de Salud del enclave, al tiempo que elevó a 37 mil 296 el balance de víctimas mortales y 85 mil 197 los heridos, desde el 7 de octubre.