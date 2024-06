Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2024, p. 21

Oaxaca, Oax., La asamblea de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteró su exigencia al gobernador del estado, Salomón Jara, de respeto hacia esta seccional y demandó una disculpa pública por los ataques en los que critica al magisterio por sus métodos de lucha.

El pasado lunes durante una conferencia de prensa en el palacio de gobierno estatal, el mandatario morenista atacó a los mentores y aseguró que su modo de lucha daña a la infancia, y agregó esto es muy lamentable para los niños y niñas; no se puede continuar con esa estrategia. Los maestros la tienen que revisar .

Al respecto, Yenny Pérez Martínez, secretaria General de la sección 22 del CNTE, indicó que es necesario que Salomón Jara muestre respeto a la historia del magisterio que ha mantenido sus métodos por 44 años, exigió que ofrezca una disculpa pública.

Además, puntualizó que si hay afectaciones a la niñez, no es a causa de las luchas magisteriales, sino a la falta de atención de los gobiernos que no cumplen con su cometido y han abandonado la educación. Recordó que si hubo avances en la pasada jornada de lucha, se debió a la movilización magisterial y no a la voluntad de los funcionarios.