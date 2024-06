Hernán Muleiro

Domingo 16 de junio de 2024, p. 7

Un grupo musical puede mejorar su técnica, su forma de tocar o su sentido de la armonía, pero difícilmente logran impostar el sentido de urgencia del dúo de Guadalajara Grave/Mal. La noche del 18 de mayo abrieron para el grupo neoyorquino Codeine, en la Ciudad de México, y podía notarse que el concierto organizado por la productora Afasia era una ocasión especial, aunque en el caso de Grave/Mal, formados por Be en guitarra, secuencias y voces, y Ali en batería, sintetizador y voces, da la sensación de que ese momento también podría haber sucedido en la casa de alguien o en un foro menos iluminado. Un dúo como Grave/Mal hace que uno divida los proyectos entre los que quieren mejorar su música como una empresa y los otros: aquellos cuya condición innegociable es ser ellos mismos. Para ubicarlos musicalmente suele usarse el término pospunk y puede que de ahí extraigan cierta inspiración o ese espíritu de generar un espacio de baile en un mundo amenazante. Cuando les pregunto por recomendaciones de bandas en Guadalajara, devuelven una quincena de nombres: Perros plaga, Niña Perro, Extraño enemigo, Azote y rigor, El mal gusto, Mirisaurio, Primitivo, entre otras.

–¿Qué me pueden contar sobre vivir en Guadalajara y existir allí como banda?

–Be: Ambas crecimos aquí; Alí vivió en otros lugares, pero mayoritariamente hemos estado en esta ciudad, al menos yo toda la vida. A pesar de que Guadalajara tiene muchas facetas y caras, es una ciudad muy grande y llena de gente. Creo que concordamos en que socialmente es un lugar muy conservador, aspiracionista y muy blanqueado, eso siempre nos ha resultado muy culero y muy irritante. A la vez, siempre hemos percibido que eso genera una resistencia: siempre hemos conocido mucha gente en contra de las normas y los valores más católicos, esto le da una cualidad genuina a la gente que tiene cosas que decir, que habla a través de la creatividad o de un pensamiento político.

–Ali: Sucede en todo el país, pero aquí en Jalisco tenemos una crisis de desapariciones forzadas y no es una situación ajena para nadie. Hay espacios y colectivos que buscamos encontrarnos para canalizar la rabia y el dolor, organizarnos para hacer cosas; el hecho de juntarnos ya es una resistencia hacia un estado muy opresor, aquí como en todos lados. Hablando en torno al tipo de música que hacemos y las letras que escribimos, no es que exista una intención como de ay, queremos tener una banda que plantee ciertas cosas . No es algo hecho con ese propósito, pero naturalmente esas cosas de las que hablamos tienen que ver con la violencia que vivimos y notamos. Ese sentido de urgencia sale ahí a ser expulsado. Hay de todo, pero así nos vinculamos para que no nos estalle dentro.

–¿Su música es una reacción a estas situaciones?

–Be: Algo de nuestro planteamiento es político, hay una postura anticapitalista con respecto a cómo afrontamos el mundo. Eso tiene muchas vertientes: una de ellas es que dentro de un sistema que propone desarticularnos, para así quitarnos la opción de empoderamiento como comunidad, nosotros proponemos experimentar el cuidado, la comunidad, generar colectividades, vernos, compartirnos con defectos y virtudes, aprendiendo de error y rechazando las dinámicas que provienen de este modo de vida voraz, violento y destructivo. Nos planteamos no entrar en ese juego, no entrar en el mito del progreso y hacer todo lo contrario.

–Ali: Es muy lindo pensar la música como un pretexto para juntarnos. En un show, una tocada o lo que sea, una va a ver a las bandas, a vivir la catarsis y deschongarse un rato, pero lo verdaderamente importante es el momento que nos estamos dando todas personas para encontrarnos ahí y pasarla bien, para platicar de ciertas cosas, desahogarnos, apapacharnos, gozarnos, creo que también eso es muy potente.