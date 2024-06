Hay que recordar que a lo largo de los años, varias partes de One Hand Clapping fueron copiadas ilegalmente con distintos grados de éxito. Parte del material también apareció en comunicados oficiales de McCartney. Sin embargo, el lanzamiento del pasado viernes –que presenta el arte original diseñado para el proyecto, incluido póster de ventas de televisión para la película inédita en ese momento– es la primera vez que se graba el audio de la película, además de varias canciones adicionales.

One Hand Clapping mostró además a la nueva formación de Wings, recién regresados de Nashville, donde grabaron el sencillo Junior’s Farm. Tras la repentina partida de Denny Seiwell y Henry McCullough, a Paul, Linda y Denny Laine se les unió el guitarrista Jimmy McCulloch y el baterista Geoff Britton. Además, el arreglista orquestal Del Newman y el saxofonista Howie Casey.

Abriendo con una improvisación instrumental que se convertiría en el tema principal de One Hand Clapping, el álbum incluye interpretaciones en vivo en estudio de los éxitos de Wings, Live and Let Die, Band on the Run, Jet, My Love, Hi, Hi, Hi; también está la muy querida canción solista de Paul Maybe I’m Amazed; extractos relaborados de los clásicos de The Beatles Let It Be, The Long and Winding Road y Lady Madonna, así como el éxito de Moody Blues Go Now, con Denny Laine cantando.

El disco se lanzó en múltiples formatos, incluido un paquete exclusivo en línea de dos elepés + 7’ que incluye un sencillo exclusivo en vinilo de actuaciones solistas inéditas grabadas el último día de las sesiones en el patio trasero de los Abbey Road.

En esencia, el álbum es la contraparte en negativo fotográfico de Get Back: en lugar de capturar el genio casual de sacar futuros clásicos de la nada, muestra la voluntad de McCartney de reorganizar su cancionero.