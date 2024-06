De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2024, p. a12

El legendario Ronaldinho Gaúcho, campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2002, criticó duramente al actual combinado nacional que disputará la Copa América 2024 y que tiene como figura a Vinicius Jr, estrella del Real Madrid.

Luego de la controversia que causó su mensaje, Ronaldinho aclaró ayer por la noche que las críticas a su selección fueron parte de una presunta campaña de publicidad, con la que intentó incentivar a los aficionados a mostrar un apoyo incondicional a los jugadores , pidiendo mensajes de confianza para la Copa América. Yo nunca abandonaría al futbol brasileño , afirmó.

En una entrevista concedida a un canal de YouTube, misma que se hizo viral en redes sociales, el ex futbolista del Barcelona aseguró que no tiene en mente ver los partidos de la Canarinha, debido a que no hay líderes respetables en el plantel , sino sólo jugadores promedio .

Este es un momento triste para aquellos a quienes les gusta el futbol brasileño. Es difícil encontrar la energía para ver los partidos, porque probablemente este es uno de los peores equipos de los últimos años. Es una pena. Falta amor por la camiseta, faltan agallas y juego, por eso declaro mi abandono aquí , expuso al repasar la plantilla que dirige Dorival Júnior, entrenador exitoso en clubes de su país como el Santos, pero aún desconoci-do en el plano internacional.