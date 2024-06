Llegar a esta arena improvisada supone un riguroso tránsito por pasillos y exclusas. Guardias que abren y cierran pesadas puertas de acero. Desde hace una década, las autoridades penitenciarias y la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México han emprendido un programa para enseñar pugilismo a los internos y tras años de entrenamiento arduo, un puñado de ellos por fin se hicieron profesionales en cautiverio. Este día, sin embargo, los controles parecen menos severos. Hay un ambiente festivo, es por los presos que se volcaron al boxeo como náufragos a una tabla de salvación y al parecer lograron una forma de redención. Todo es como una función en libertad, aunque a lo lejos pueden verse los dormitorios y las ropas beige tendidas al sol sobre las rejas que recuerdan que esto no es afuera, sino adentro.

Si no haces algo cuando estás preso, enloqueces o te deprimes , cuenta Juan Luis, el entrenador, mientras su primo se prepara para subir al cuadrilátero en su debut profesional. “La cárcel es cabrona. Sólo hay que voltear y ¿qué ves? –se pregunta mientras mira de un lado a otro del penal–, cualquiera se bajonea con esto”.

Comparten la sangre, los nombres y el apellido paterno, la pasión por el boxeo y una larga sentencia en la cárcel. Ambos se llaman Juan Luis Espinoza, son primos hermanos y desde hace 18 años están unidos no sólo por los lazos familiares, sino también por la desgracia de haber perdido la libertad. En el penal de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la Ciudad de México, el pugilismo les ofreció una razón para levantarse cada mañana sin pena, gracias a una rutina que sirve para engañar al encierro. Ayer, en ese centro penitenciario, uno de ellos recibió su licencia de peleador profesional y el otro lo asistió como su mánager en una esquina durante la primera función en la que alternaron reclusos y peleadores externos.

▲ La monotonía del penal de Santa Martha Acatitla se rompió ayer con una función de boxeo. Arriba, Gustavo Segura (azul), quien perdió su combate ante Geovani Aldair, fue el primer reo en recibir su licencia de profesional, al igual que Juan Luis Espinoza, quien aparece junto a sus padres y muestra su certificación. Foto La Jornada

Cuando estás en la cárcel la mente te hace trampas, si no la pones a hacer algo creativo y positivo, te traiciona. El boxeo nos ayudó a mi primo y a mí a no darnos por vencidos. Gracias a este oficio nos levantamos temprano y con ganas de hacer algo por nosotros y por los demás en el penal , agrega Juan Luis, el entrenador.

Juan Luis, el púgil, por su parte, se faja con coraje ante Yassir Morales, otro boxeador preso que debuta profesionalmente, pero que viene del Reclusorio Norte. Los dos están motivados ante su bautismo como peleadores y porque sus familias están en las gradas del gimna-sio en Santa Martha. Quieren lu-cirse en este sábado repleto de buenos augurios para ambos.

Juan Luis gana por nocaut técnico en tres episodios. Yassir de todos modos está exultante; posa para las fotos y no deja de sonreír mientras extiende su licencia profesional para que todos puedan verla. Vencedor y vencido se abrazan y celebran como si el réferi no hubiera detenido la pelea, como ocurrió, y en lu-gar del veredicto de nocaut técnico a los dos minutos del tercer episodio, hubiera voceado un empate. Al final, como dicen los reclusos, aquí todos están ganando.

Después de triunfar, Juan Luis el boxeador hace una pausa para ir al área de ringside. Ahí lo esperan emocionados su madre y su padre, José Luis Rey Espinoza, quien lo observa desde una silla de ruedas, pues hace poco fue amputado de una pierna como consecuencia de la diabetes. Don José, sin embargo, luce radiante; está orgulloso de que su hijo sea desde hoy un púgil profesional, como esos que solía ver por televisión desde pequeño. Para ellos no es cualquier cosa tener un peleador en la familia, son del barrio de Tepito, de esas populosas calles donde el arte de los puños es una seña de identidad.

Enderezar el camino

Le dije a mi hijo que mi regalo del Día del Padre fuera que consiguiera su licencia de boxeador y, si se podía, que ganara el combate. Mire nada más qué mejor regalo puede tener uno como papá: ver a su hijo enderezando el camino, como todo un peleador profesional , expresa conmovido don José.