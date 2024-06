–Como mujer, ¿qué tan difícil es estar al frente de una orquesta, cuando hasta hace no mucho eran espacios sólo para hombres?

–Ahora que he adquirido más experiencia en este oficio, no es algo en lo que esté pensando. Cuando era más joven, en efecto, me era más difícil, la gente quizá era más dura conmigo, pero la verdad es que hoy es algo que me tiene sin cuidado.

–¿Encuentra barreras de comunicación con los músicos por ser mujer?

–Para nada. Es una comunicación que se da de manera natural, de persona a persona. Yo sólo hago mi trabajo.

–¿Cómo concibe usted que debe ser un director de orquesta?

–Uno debe trabajar y estudiar muy duro. Si uno es un buen músico, sabe comunicar con su cuerpo, su expresión, sus gestos, y además siempre es sumamente respetuoso con sus compañeros músicos y fiel consigo mismo y con lo que ha-ce, considero que va por el camino correcto. Algunos podrán quererte y otros no.

–¿Qué opina de esa figura fuerte e incluso autoritaria de los directores?

–Eso ya no cabe ahora en el mundo. Todavía tuve algunos maestros que pensaban y actuaban así. Quedó claro que ese no es el camino. Con un poco de suerte, uno puede inspirar a los otros. Uno trata de inspirar a los músicos para que toquen, inspirarlos a ser musicales, mostrar personalidad y que toquen de la mejor forma que puedan. Eso es lo que quiero: inspirar, y hago todo lo posible para lograrlo de la mejor manera. Es como en todo trabajo: me toca ser la jefa en una situación; entonces, lo que busco es encauzar, alentar a los otros para que logremos juntos nuestro objetivo en común.

–¿Es tiempo de que haya más directoras en las orquestas?

–Por fortuna cada vez somos más mujeres directoras; hasta hace no mucho, era un mundo prácticamente sólo para hombres, pero lentamente ha ido cambiando. La gente debe mirarnos más como personas que por nuestro género; es decir, no importa si somos mujeres u hombres directores ¿Por qué hacer una división así? Somos iguales, haciendo el mismo trabajo. Todas las personas son únicas y transmiten autenticidades diferentes, esto trasciende la noción de lo femenino y lo masculino.