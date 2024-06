▲ El artista Alberto Gironella (1929-1999) Foto cortesía Talamontes Editores

▲ El poeta Salvador Elizondo (1932-2006). Foto cortesía Talamontes Editores

Narrador y también fotógrafo, Coronel Rivera (Ciudad de México, 1961) externó su interés para reintroducir a estos artistas al público contemporáneo a fin de valorar sus aportaciones y evitar que éstas permanezcan para siempre en el olvido.

“El movimiento tuvo una importancia muy local, aunque los rupturistas mantuvieron un continuo estado de libertad creativa, cognitiva y espiritual. Es evidente que fueron punta de lanza en el panorama nacional para que surgieran muchas expresiones; por ejemplo, Gironella hacía ensambles fantásticos porque incorporaba piezas novohispanas, precolombinas, de ornato, con telas, volumen, y a veces hacía muebles.

“Muchos integrantes de la Ruptura tenían que estar armados. Eran perseguidos políticos, como Siqueiros y Revueltas. No era cosa sencilla. En la actualidad hay mucha más libertad, pero en aquella época pelear por sus ideales era cosa seria, prácticamente se jugaban la vida.

“De 1979 a la fecha me he desempeñado también como curador. Ahora sólo me involucro en proyectos de arte indígena o arte popular. No obstante, en todos esos años ninguna instancia nacional o extranjera me pidió intervenir en una exposición de la Ruptura. Me hablaban de Frida Kahlo, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo y Francisco Toledo.

“Hace falta esa labor de difusión –además de dinero–, pero iniciativas como esta representan un paso para retomar la historia en la escena artística mexicana. Ofrezco al lector una visión crítica del impacto y relevancia de este movimiento, y espero fomentar mayor interés para abrir un debate sobre las diferentes perspectivas y evoluciones en el arte mexicano”, concluyó Coronel Rivera.

El libro Ruptura se presentó ayer en el Museo Kaluz, donde el autor estuvo acompañado por la promotora y gestora cultural Miriam Kaiser, Ester Echeverria, curadora y viuda del pintor Enrique Echeverría, la artista Ximena Cuevas y Esteban García Brosseau, arquitecto y doctor en historia del arte.