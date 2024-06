A mucha gente se le olvida, cuando llega a un puesto de poder, que está allí para coordinar, no para maltratar ni humillar a nadie. Si no todos, seguramente algunos tuvimos una mala experiencia con un maestro de primaria que nos castigaba por mero capricho o por sentir que podía hacerlo. Entonces, parece que es un tema ingenuo (el de la obra), pero tiene su carnita, su mensaje. Hay que recordar siempre que debe fomentarse la colaboración en equipo.

En entrevista, Mercedes Gómez destaca que este espectáculo no sólo es para que los niños y niñas escuchen, vean y se diviertan, sino que también tiene un sentido didáctico que les permite adentrarse al fascinante mundo de la música clásica a partir de conocer diversos instrumentos y cómo son los ensayos de una orquesta.

Además de un ensamble de 15 músicos, el montaje está construido a partir del teatro de sombras, títeres de diferentes tamaños y técnicas, así como la música en vivo creada ex profeso por el joven compositor Kevin Martín.

La música como un juego que te puede salvar

La dirección escénica está a cargo de Emmanuel Márquez, quien comparte el interés de la arpista y escritora de acercar este tipo de propuestas musicales a los diferentes públicos, en especial al infantil.

En esta puesta, el creador escénico busca acentuar la importancia de la armonía y de que todos nos escuchemos. Una orquesta no funciona si no se oyen todos entre sí y si no juegan todos al mismo tiempo. Pienso que es algo que no está pasando ahora no sólo como país, sino como planeta. Es decir, todos debemos ir hacia un lugar en común. Y un poco la idea ahora es resaltar la importancia de la armonía entre la gente y también ver a la música como un juego que nos puede salvar .

En este espectáculo, agrega Emmanuel Márquez, se habla de la violencia y el sobrejercicio de la autoridad. Aquí se plantea cómo se puede hacer música con la misma calidad de otra manera, lo que, espero, nos estamos planteando en esta generación: pasó la época de los maestros estrictos, de la violencia en la educación, para ser una educación más empática, más juguetona .