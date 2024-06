A pregunta en la mañanera de ayer sobre si recomendaría a la siguiente administración seguir informando todos los días, el mandatario respondió: Sí, y lo va a hacer seguramente la (virtual) presidenta electa ya como presidenta constitucional; cada quien con su estilo, pero se va a seguir informando, porque si no, la autoridad se debilita .

Advirtió que la divulgación de los logros gubernamentales es importante porque una autoridad que no informa se debilita.

Enfatizó que con ese resultado se denota que se ha frenado la derechización de la capital del país, lo que se debe sobre todo a los jóvenes y a que los ciudadanos soportaron el bombardeo de las campañas sucias.

A la par, consideró que la clase media capitalina también se dio cuenta de los avances en el gobierno, por lo que gran parte de ese sector votó en favor de la coalición que abanderaban los candidatos de la 4T.

“Hay un renacimiento del pensamiento lógico, racional, objetivo, o sea, no es el fanatismo. Y, además, la gente de clase media tampoco quiere la corrupción, y está viendo los beneficios: paga menos luz, menos gasolina, no ha habido aumentos de impuestos, tiene ingresos. En la Ciudad de México, en el país en general, pero fundamentalmente en la Ciudad de México, ha disminuido el índice delictivo, menos homicidios, menos robos. ¿Cómo no van a percibir eso?