Y mientras se imaginan majos de la conciencia, la realidad es un relajo de ineficiencia. La juventud se fuga en masa y ellos se alteran porque una boca no es de raza o de su acera , reza una parte de la letra. Y como el cónyuge burlado, una mañana tiran lo menos complicado por la ventana .

Para pronunciar el nosotros, para completar la unidad, habrá que contar con el otro, las luces y la oscuridad , cierra la canción que figura como compuesta en 2016 pero grabada por primera vez en esta ocasión.

Las obras de Rodríguez –quien no tiene militancia partidaria aunque en los años noventa fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento siempre ha capturado el espíritu del tiempo que le tocó en suerte.

Me identifico con lo que se ha dado en llamar la izquierda , comentó para inmediatamente agregar no me gustan los absolutismos, no me gustan los ismos .

Al trovador no le han faltado adversarios que lo señalan por tomar claramente partido a favor de la revolución y agitan enojados temas suyos de los años setenta con letras que sugieren la violencia armada como un camino para lograr transformaciones.

Pero a él lo tiene sin cuidado ese tipo de críticas. Da lo mismo lo que piensen, remarcó.

Nacido en la pequeña ciudad de San Antonio de los Baños cercana a La Habana, el 29 de noviembre de 1946, Rodríguez era un adolescente cuando triunfó en 1959 la revolución liderada por Fidel Castro, figura a la que continúa admirando.

Como muchos en su generación y en las que vinieron después en la isla se sumó a las tareas revolucionarias. Fue alfabetizador y miliciano, viajó a Angola como parte de las misiones cubanas que ayudaron a derrotar el apartheid.

A mediados de los sesenta debutó con su guitarra y comenzaron sus giras internacionales que a lo largo de los años lo llevaron de Alemania a Chile pasando por Argentina, México, España, Dinamarca, Suecia, Nicaragua, Perú o Estados Unidos.

Lanzó una veintena de discos y escribió más de 500 canciones con las que llenó estadios de aficionados que lo idolatran por su música y su poesía llena de potentes metáforas. Compartió escenario y proyectos con Luis Eduardo Aute, Miguel Bosé y Olga Tañón, entre otros.

Por ahora y pese a que le llueven invitaciones aseguró que no tiene planes de salir a los escenarios a presentar en vivo Quería saber.

Más allá del artista está el hombre casado con la reconocida flautista Niurka González desde hace más de dos décadas al que le gustan los espaguetis a la carbonara y leer en su casa adonde Malva, la menor de sus siete hijos, estudia música.

Rodríguez tiene su rutina: llega cada día a las 10 de la mañana a su estudio Ojalá, dos casas contiguas pintadas de blanco y un poco laberínticas con escaleras que dan a varias oficinas y de cuyas paredes cuelgan carteles de giras y conciertos y algunos cuadros de pintores cubanos. Contesta correos, compone, graba.