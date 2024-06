▲ Foto tomada de la página oficial del músico

Ella, embarazada, tomó clases de piano con un vecino, Paul la instruyó, los integrantes de Wings se desesperaron de tocar con una principiante, una aprendiz . Ella, Linda Eastman, construyó el nuevo imperio musical de Paul McCartney. Más tarde, los reporteros preguntaron a Paul acerca del disco Band on the Run:

–¿Podrías describir la textura o la atmósfera del álbum en pocas palabras?

–Hogar, familia, Amor.

Paul McCartney escribió hermosas canciones de amor a su mujer: The Lovely Linda, My Love, Maybe I’m amazed, a partir del principio básico que acuñó en su hermosa pieza titulada Silly Love Songs.

Las canciones de amor tontas, que así gusta llamarlas su autor, son de una frescura inigualable. Tonto de amor, atolondrado, tórtolo (William Shakespeare sonríe). Es muy emocionante ver y oír cantarlas a 200 mil personas, como ha sucedido en los varios conciertos que ha dado el gran Macca en México.

Por cierto, conmemoramos también el 30 aniversario del primer concierto en México de Paul McCartney. Aconteció en el Palacio de los Deportes y al mediodía ofreció una conferencia de prensa, antes de la cual al dar vuelta en una esquina del edificio, nos dimos un tope borrego él, Linda y yo, que coronamos con un Hi, tocayo que pronuncié, y para mi sorpresa me respondió: Hi, Pablo . Pasumecha.

Esa es otra virtud de Paul: no necesita, como por ejemplo, Bob Dylan, recluirse para poder tener una vida personal. La tiene de manera natural sin depender de la farándula para existir (como sí la necesitan, citemos ejemplos, Madonna y Taylor Swift, grandes artistas también) y vemos continuamente en cambio a Paul en redes sociales videos de sus apariciones repentinas en público y sus muchas maneras de convivir con las personas. Tan querido, tan entrañable.

Y ya que mencioné a Dylan, hay un disco triple, The Art of McCartney, con 42 canciones en las que participan músicos de vario linaje en un homenaje que consiste en hacer versiones de distintas piezas de Macca. Entre muchos figuran Dion, Steve Miller, Alice Cooper, Barry Gibb, Brian Wilson, pero de entre todos ellos, lo que hizo Dylan con una obra de Paul McCartney hace toda la diferencia. Es realmente un prodigio, una obra de arte.

Escuchamos en ese disco la voz de catedral preñada de gárgolas de Bob Dylan: Dijiste que me amarías, aun cuando tuviese que partir. Pensarás en mí. Yo de alguna manera lo percibiré. Y de esa misma manera, cuando algún día me sienta solo, deseando que no estuvieses tan lejana, juntos recordaremos todo lo que nos dijimos. Las cosas que dijimos hoy .

Es así como Things We Said Today, que compuso Pol para Los Beatles, se convierte en una gárgola.

Y hablando de gárgolas, el disco de Paul titulado Chaos and Creation in the Backyard, muestra al McCartney contrario al lugar común (para muchos, es el autor de Yesterday, así como reducen a Dylan a ser el autor de Blowin’ in the Wind, e ignoran el corpus completo de sus obras), ávido de nuevos caminos, pleno de placer experimental, donde reflexiona sobre sus gustos y procedimientos literarios (Mark Twain, Charles Dickens) y la manera en la cual crea los personajes de sus canciones: como una ficción literaria, una canción que bien puede ser una novelette.

Otro álbum sobresaliente del McCartney poco conocido y muy original, diferente y rebasando la genialidad, se titula Egypt Station, en el que sintetiza sus etapas Beatles, Wings, McCartney y nos sorprende haciendo blues como el del Delta del Misisipi y ante nuestro asombro vemos desfilar guiños: Pink Floyd, Led Zeppelin, Rolling Stones, White Album, Magical Mystery Tour, Sergeant Pepper…

En fin, que celebramos el cumpleaños 82 de uno de los más grandes músicos de muchas eras, cantando:

You’d think that people would have enough of silly love songs / I look around me and I see it isn’t so / Some people want to fill the world with silly love songs / And what’s wrong with that / I’d like to know / Cause here I go again: I love you, I love you / I love you, I love you…

Feliz cumpleaños, entrañable Pol, autor de canciones de amor inteligentes.

