A sus 84 años, compartió su visión del mundo actual, de por qué ya no hay esperanza en una Europa donde está en auge la extrema derecha, y sobre su forma de afrontar la escritura y su peso vital. La Nobel de Literatura 2022, autora de libros como Los años y Una mujer, tiene una regla que no vulnera: Nunca escribo una frase por bella, sino por acertada .

En ese periodo escribió sus dos primeros libros, Los armarios vacíos y Lo que ellos dicen o nada, en los que hay huellas de ese trayecto vital entre la joven de origen humilde de la ciudad normanda de Lillebonne y la prestigiosa escritora de la editorial Gallimard en la que se convertiría poco tiempo después.

Ernaux lo explicó así en Madrid: La escritura para mí es una herramienta de conocimiento. Y en esa época que narra la película y viendo yo misma ahora esas imágenes grabadas hace tantos años, veo dos cosas: a una mujer joven, yo misma. Y viajes, personas de mi pasado, y todo eso pedía existir. Son imágenes mudas, y por lo tanto la escritura iba a ser una revelación de lo que ahí pasó. E iba a ser una revelación en dos planos: el íntimo, que para mí era el más perturbador y que no pensaba evacuar, pues era un periodo en el que me veía atravesada por el deseo de escribir de nuevo. Y además sabía de lo que quería escribir, que era sobre mi origen social, sobre el hecho de que había pasado de un mundo popular y obrero a uno burgués e intelectual, a un mundo en el que no se tienen las mismas preocupaciones, el mismo modo de vida, los mismos enfoques. Eso fue una revelación progresiva. Y al mismo tiempo veía en las imágenes la época de los años 70 en filigrana, con sus ideas subyacentes, sus viajes y su propia memoria .

La Nobel francesa explicó su método de escritura, que tiene elementos artesanales, como el documental de su vida: Toda mi preocupación es la vinculación de la escritura y lo real con lo real. Yo tengo una regla muy sencilla: nunca escribo una frase porque es bella, sino únicamente si es acertada. Y por lo tanto, lo que me sostiene desde que escribo es eso, pero cada vez más. Y el criterio para decidir eso es una sensación. Sé que cuando escribo algo y veo cómo las palabras se convierten en piedras que no se pueden mover, en ese momento puedo pasar a la siguiente frase .

Al referirse al auge de la extrema derecha en Europa, en especial en su país, se preguntó: ¿Por qué hay, en la Francia actual, tanta desilusión que conduce a extremos? Porque ya no hay esperanza en una vida mejor .

Luego de la proyección del documental y el coloquio, Ernaux fue despedida con un gran aplauso de más de 10 minutos, que ella misma interrumpió por pudor y timidez.