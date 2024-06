Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Sábado 15 de junio de 2024, p. 2

El músico mexicano Enrico Chapela Barba (1974) encontró que compositores del ámbito académico tenían una energía similar a la de grupos de heavy metal. Por ejemplo, La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky, lo mismo que el poema sinfónico Sensemayá, de Silvestre Revueltas, o los cuartetos para cuerdas de Béla Bartók.

En honor a la reminiscencia a este movimiento al que se dedicó con su guitarra eléctrica en una banda hace varias décadas, el público escuchará Rotor, pieza escrita por Chapela y que interpretará este fin de semana la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

En entrevista, trae a colación el experimento que hicieron los chelistas fineses de Apocalyptica, quienes en su primer disco adaptaron rolas de Metallica a cuartetos de cuerdas. Descubrí que no sólo se podía transferir una energía similar, sino que tenía mucho más posibilidades de hacer contrastes, que no todo el tiempo fuera muy energético, sino que bajara y tuviera texturas más tranquilas y menos rítmicas .

Los conciertos de este sábado y domingo con la OFCM tendrán a Diego Naser como director huésped, en un programa que incluye además obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven y Georgina Derbez, en un viaje por la música mexicana contemporánea con saltos al clasicismo y al romanticismo .

Rotor es el nombre de una de las bandas de metal en las que un muy joven Enrico se desempeñaba en el escenario. Descubrí la guitarra en la secundaria, y ya me puse a estudiar seriamente a partir de la preparatoria . Entre una guitarra acústica y otra eléctrica se dividía el aprendizaje del instrumento. Más tarde formó una banda llamada Profecía, que alcanzó cierto reconocimiento, pero que con el tiempo evolucionaría en estilo y se transformaría en Rotor.

Al darse cuenta de que el ámbito clásico era el que le permitiría dedicarse por completo a escribir música sin tener que ser intérprete, y saber que sus compañeros de banda eran aficionados y sus intereses de vida eran otros, decidió elegir el rumbo profesional por el lado de las agrupaciones de 80 atrilistas bajo la batuta de un director.

Me distancié del metal porque era muy poco contrastado, es ¡a todo!, intenso. Me gusta, pero no siempre. Me agrada más el ámbito orquestal, mi papá me llevaba desde niño a la Ofunam a escuchar a Beethoven.