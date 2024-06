Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2024, p. 9

La prioridad es el rescate de los restos de los 63 trabajadores que siguen sepultados en la mina de Pasta de Conchos, afirmó en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la insistencia de los reporteros de si se deben fincar responsabilidades al Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.

Confió además que en caso de que en su administración no se logre recuperar a todos los mineros, el próximo gobierno continuará las labores. Si no alcanzamos nosotros a rescatar todos los cuerpos, pues ya lo van a hacer los del nuevo gobierno. Claudia (Sheinbaum, su virtual sucesora) que es tan sensible. Es de las cosas por las que estoy contento, porque imagínense (qué pasaría si) queda esto pendiente con alguien que no le importa o que no está del lado del pueblo, sino del lado de los potentados , subrayó.

Este viernes, juntos visitarán la mina y se reunirán con las familias de las víctimas, en lo que será la primera gira de la transición.

En su conferencia de ayer, se preguntó al mandatario sobre el tema luego de que su gobierno confirmó el miércoles que tras cuatro años de trabajos de rescate se hallaron los primeros restos humanos en la mina de carbón.

El percance se suscitó en febrero de 2006, durante el gobierno del panista Vicente Fox, quedando sepultados 65 mineros, en este yacimiento ubicada en Sabinas, Coahuila. Los cuerpos de dos de ellos fueron rescatados y el resto siguen bajo tierra. Gobiernos anteriores suspendieron el rescate con el argumento de que era peligroso porque el yacimiento había explotado.

Al llegar al poder, López Obrador se comprometió a rescatar a los trabajadores y tras cuatro años de labores, que encabeza un equipo de la Comisión Federal de Electricidad, al que elogió, en días pasados se logró hallar los primeros restos en una galería a 146 metros de profundidad.