Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2024, p. 6

Xóchitl Gálvez impugnó la elección presidencial ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y pidió que se investigue y sancione la presunta intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso comicial, así como hechos de violencia y la supuesta intervención del crimen organizado.

Aunque en el juicio para la protección de los derechos político-electorales que promovió se establece que las posibles irregularidades denunciadas son causales de invalidación, la ex candidata opositora aclaró que no se trata de pedir que se anule la elección, sino de que exista una sanción al primer mandatario por su intromisión en el proceso .

La ex abanderada de PAN, PRI y PRD llamó a no analizar las incidencias sólo como ejercicios numéricos , sino verlas como un ejercicio de ponderación y verificación del cumplimiento, garantía y protección de los principios constitucionales que conforman el sistema democrático .