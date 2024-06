¿D

ebe ser reformado el Poder Judicial? El presidente López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se pronuncian por una reforma por la que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto ciudadano. Se harán varias encuestas. Esta expresa la opinión de las redes sociales. El sondeo se realizó entre el lunes 10 y el jueves 13 de junio, las respuestas aparecen en la gráfica.

Metodología

Participaron 2 mil 616 personas. De Facebook, mil 998; de X, 115; de El Foro México, 354; de Instagram, 21, y de Threads 128. Utilizamos la app Survey Monkey. Además de votar pueden enviar su opinión. Reproducimos algunas enseguida.

Twitter

Es necesario reformar el Judicial.

@Germán Rueda /Ciudad de México

A pesar de que llegue el dólar a 20 pesos, debe limpiarse al Poder Judicial, ya con imagen deteriorada por apoyar a la corrupción prianista, soltar a narcos, dar libertad a delincuentes de cuello blanco y dar amparos sin ton ni son a la derecha. Es hora de apoyar a Claudia y el pueblo está listo para dar la batalla.

@Alvaro Valencia /Ciudad de México

El Foro México

Es sumamente importante seleccionar a los responsables de impartir justicia, que acrediten no sólo sus diplomas sino su actuación, su proceder. Vamos, que la ética sea su guía doctrinal.

Hugo Carbajal Aguilar /Cuernavaca

La justicia en México no existe. Sólo para los poderosos que tienen con qué pagar. ¡Se acabó! Fuera ministros traidores a México, ¡fuera jueces corruptos!

Silvano Ríos /Toluca

Por eso voté por Morena, para que el Congreso cambie al Poder Judicial y lo haga justo y expedito.

Heynar Pérez Villanueva /Ciudad de México

Facebook

Se debería utilizar a la UIF para analizar las cuentas y propiedades de los jueces y magistrados, y las que no coincidan, sacarlos de las ternas.

Octavio López /Zapopan

Hoy en día los mexicanos no tenemos acceso directo a la aplicación de justicia, incluso no denunciamos porque no confiamos en el Poder Judicial. Para tener justicia hay que pagar por ella, está tan corrompida que se vende al mejor postor.