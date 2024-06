A la fecha, este proceso se desarrolla con la resistencia de comunidades gobernadas por la ultraderecha, que intentan eliminar de su legislación la condena a la dictadura franquista. El objetivo es hacer del Valle de Cuelgamuros un centro de democracia, de resignificación, un centro donde se expone también lo que ocurrió para que no vuelva a suceder , dice Torres.

Quienes eran del bando nacional tenían cada uno su caja, con su nombre. Los del bando republicano no. Mezclaban los restos de 10 o 12 personas, por supuesto no se lo decían a sus familiares, ni les decían a dónde se llevaban.

“Muchos de los represaliados, republicanos y demócratas que huían de España atravesaron la frontera francesa. No fue el recibimiento esperado el de la sociedad francesa. Muy pronto, como pudimos ver, cayó en manos del nazismo e incluso fueron entregados en campos de concentración que luego fueron centros del Holocausto (…) Por ello fue importante que se sintiera que quienes llegaban a México eran españoles que tenían una oportunidad de vida, que daban también conocimiento, que aportaban su intelectualidad, pero también su mano de obra para el campo, que era fundamental para la reforma que quería hacer Lázaro Cárdenas en el agro mexicano, y creo que en ese sentido también aportaron su granito de arena”, destaca el encargado de Memoria Democrática de España.

Torres destaca que el gobierno del Lázaro Cárdenas desafió el orden internacional al no reconocer a la dictadura franquista, como lo hicieron algunas potencias europeas. No lo hizo México, que se colocó siempre del lado de los demócratas , resalta.

El ministro atribuye el repunte de los partidos ultraderechistas en las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el domingo, a la falta de preservación y difusión de la memoria histórica: vemos que vuelven a alzar el brazo, que sacan símbolos fascistas, las esvásticas, los aguiluchos (figura del escudo franquista), y eso es preocupante porque, quienes lo hacen, la mayoría, estoy convencido de que no saben lo que eso significa , añade.

▲ El ministro Ángel Víctor Torres en entrevista con La Jornada enla residencia de la embajada de España. Foto Yazmín Ortega Cortés

Hoy, Cataluña está en los peores momentos de su historia. Por vez primera en 40 años, el independentismo no suma mayoría absoluta. La victoria de Salvador Illa (jefe del Partido Socialista de Cataluña, aliado del PSOE) en las elecciones recientes es una demostración de que el instituto político que ha promovido esa ley de amnistía, y también la convivencia con todos los territorios de las 17 comunidades de España, es el que recibe el mayor apoyo ciudadano local.

Demandas separatistas como las del País Vasco y Cataluña impulsan en España, actualmente organizada en comunidades autónomas, la discusión sobre el tránsito hacia un modelo federal, que defiende el gobernante Partido Socialista.

“La ultraderecha quiere eliminar el Estado de las autonomías, quiere centralizar el poder. España es un país plural, con realidades territoriales distintas. Hay lenguas co-oficiales que son más antiguas que el castellano. Y, por tanto, es para mí un avance que podamos escuchar distintas lenguas –que forman parte del acervo cultural de los territorios– en el Congreso de los Diputados, y me encantaría escucharlas en el Senado y no se oyen en el Senado porque no quiere el Partido Popular (PP), que busca imponer un sistema monolinguista, el cual yo creo que enflaquece claramente la diversidad de nuestro país, su fortaleza idiomática y de cultura”, sostiene Torres, originario de la región ultraperiférica de Canarias, donde fue presidente del gobierno. Por lo anterior, el PP, que tiene una visión uniforme de las cosas, se entrampa en el país Vasco, se estampa en Cataluña .

Resiste embestida el gobierno de Pedro Sánchez

“En ocasiones hay no victorias que son dulces”, afirma Ángel Víctor Torres al referirse al resultado en las elecciones europeas, en las cuales los partidos de izquierda sufrieron un duro revés.

Sin embargo, asegura que el gobierno (español) de Pedro Sánchez es el que más y mejor ha resistido el avance de la ultraderecha y la derecha conservadora, en el seno de la comunidad europea .

Creían (la oposición derechista) que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), como lamentablemente ha ocurrido con los partidos socialdemócratas europeos, iba a tener un batacazo desde el gobierno. Pero hemos recibido por encima de 30 por ciento (de los votos). La media de los partidos socialdemócratas de Europa es de 14 por ciento.

Al analizar los resultados comiciales, Torres dice que el derechista PP, si bien obtuvo más votos, perdió la elección, habiéndola ganado. En el fondo, es una especie de empate técnico en unas elecciones como las europeas, que normalmente castigan al partido que gobierna en España . Se basa en que el PP no logró su meta de distanciarse por al menos 10 puntos del PSOE.

El PP obtuvo 34.20 por ciento de los votos y 22 diputados, frente a 30.18 por ciento del PSOE y sus 20 escaños.

El discurso de la derecha y ultraderecha, afirma el ministro, llega a una población desencantada, antisistema, pero que ni siquiera quiere informarse ni lee lo que dicen los programas electorales. La derecha extremista sólo consigue ese voto del desencanto .

Sin embargo, el ministro Torres es optimista. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial impulsó una gran alianza en defensa de los derechos humanos, de la libertad y la democracia, y que fue todo aquello lo que aplastó el nazismo en Alemania con (Adolfo) Hitler, o el italiano de (Benito) Mussolini, o el de España con (Francisco) Franco . Espera que ahora también pueda darse un gran acuerdo entre los constitucionalistas .