Lo sentí en mi pecho, después las piernas calientes, quedé paralizada, apenas pude correr para evitar las llamas de la fuerte explosión a mis espaldas. Qué grande fue el destino que una vecina, sin conocerme, escuchó mis gritos y con una balde de agua apagó el fuego que ya consumía mi piel , narra.

Explica que en su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Moderno, tenía estufa y bóiler eléctricos, es decir, no había instalación de gas, por lo que no entendía qué fue lo que pasó. Yo no sabía nada, pero las autoridades descubrieron que el gas (que distribuye la compañía Engie) se acumuló en el baño, es decir, una fuga se filtró por el drenaje .

La mujer recibió los primeros auxilios en Matamoros y fue trasladada a un hospital militar de Texas, debido a que 53 por ciento de su piel tenía quemaduras; estuvo dos meses en la unidad de terapia intensiva y otros 40 días internada.

A casi un año de la explosión se ha sometido a 15 cirugías, tiene cicatrices en el 90 por ciento de su cuerpo y amputaciones en todos sus dedos.