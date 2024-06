Elio Henríquez

Viernes 14 de junio de 2024, p. 27

San Cristóbal De Las Casas, Chis.., Las negociaciones para el retorno de más de 4 mil desplazados al municipio de Tila están estancadas; por ello, los afectados siguen en albergues instalados en la comunidad de Petalcingo y en el municipio de Yajalón, afirmaron fuentes oficiales.

Los informantes sostuvieron que por falta de condiciones adecuadas, después de casi una semana, las autoridades no han podido cuantificar los daños ocasionados a varias familias cuyas casas y vehículos fueron quemados o dañados.

Un funcionario de la Secretaría de Gobernación no identificado pidió a los desplazados que regresen a Tila para que observen que el Ejército Mexicano ya se encuentra ahí. Durante una reunión con perjudicados, les dijo: Los que quieran regresar, tienen la garantía; pueden ir a observar que el Ejército Mexicano está en el sitio. Nadie está apresurando las cosas. Sabemos que se tiene que mejorar la confianza .

Anunció: Vamos a hacer una mesa para quienes no quieran regresar y los vamos a estar atendiendo aquí (en el albergue en Yajalón); no vamos a desamparar a nadie ni vamos a desatender el albergue, pero sí, para las personas que consideren que pueden ir, el Estado les dice que el Ejército está presente resguardando la zona; no tengan temor porque no se va a levantar hasta que tengamos las condiciones .