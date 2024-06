Según datos de la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), documento elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 53 por ciento de los adultos en el país carece de una cuenta bancaria; siete de cada 10 mexicanos no tienen acceso a crédito y 31 millones de mujeres no tienen acceso a ningún producto financiero.

El hecho de que alrededor de 50 por ciento de la población adulta en nuestro país no tenga acceso a servicios financieros, precisó el banquero, también está relacionado con el hecho de que todos los participantes del sector, tanto privados como públicos, no invierten lo necesario en educación financiera.

Lograr que la gran mayoría de los mexicanos tengan acceso a servicios financieros no es tarea sencilla y uno de los principales obstáculos que se tienen en el país en materia de inclusión es que a las grandes organizaciones no les interesa llegar al grueso de la población y colocar financiamientos de bajos montos, aseguró Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca.

La educación financiera no solo se basa en las matemáticas, sino que la gente debe de aprender el manejo del dinero (desde pequeños), es un tema que sigue pendiente y por alguna razón los sistemas educativos en América Latina han hecho caso omiso, los temas de la marginación son relevantes también.

Valenzuela explicó que el concepto de bancos tienda, como puede ser Banco Azteca o incluso Coppel, no atiende o no tiene sucursales en los grandes corredores financieros o en las zonas adineradas del país, porque su nicho de clientes no es ese, sino es el de la población que vive en zonas marginadas o en poblaciones donde los grandes bancos comerciales no llegan.

Personas de la tercera edad, más vulnerables al fraude

Por otra parte, el director de Banco Azteca detalló que uno de los temas que más preocupan en la actualidad es que las personas de la tercera edad son las más vulnerables a caer en fraudes financieros por lo que se debe invertir en mitigarlos.

Por su parte, Claudia Revilla, directora general de ProDesarrollo, manifestó que en estados como Chiapas, nueve de cada 10 financiamientos que le otorgan a las emprendedoras están en riesgo de perderse, por temas relacionados con el crimen organizado y por el cambio climático.