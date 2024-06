Clara Zepeda

Enviada

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2024, p. 16

Riviera Maya, QR., El comportamiento que ha tenido el tipo de cambio, luego de las elecciones del pasado 2 de junio, no espanta . De hecho, para algunos sectores económicos en México–exportadores y familias que reciben remesas– era una mala noticia un nivel por debajo de 17 pesos por dólar, afirmó Marcos Martínez Gavica, presidente del consejo de administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La moneda mexicana registró hasta el cierre de este jueves una depreciación de 1.51 pesos respecto al nivel anterior a las elecciones presidenciales, al pasar de 16.9682 a 18.4732 unidades por dólar en el mercado interbancario (al mayoreo).

Es un cambio de gobierno y la cotización del tipo de cambio no espanta. Para varios sectores en el país, este tipo de cambio (arriba de 18 pesos) es mucho mejor que el que teníamos antes de las elecciones, pues claramente para los exportadores no había peor noticia que un tipo de cambio abajo de 17 por dólar, su competitividad se deterioró. A las personas que reciben remesas no les hacía gracia que se las cambiaran a 16.5 por dólar. El tema del tipo de cambio tiene pros y contras , aseveró el directivo de la BMV.

En conferencia de prensa, en el marco del Foro de Emisoras, que organiza la Bolsa Mexicana de Valores, Martínez Gavica afirmó que lo que sí da mucha tranquilidad es que la macroeconomía de México sí está muy sólida y que quienes la han mantenido en esa solidez van a continuar (principalmente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O) en la próxima administración.