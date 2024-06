Adriana Díaz Reyes

Marcos Madrid tiene 37 años, Arantxa Cossío apenas 20. Am-bos representarán a México en tenis de mesa y estarán en los Juegos Olímpicos París 2024.

Sus historias, aunque distintas, tienen algo en común: tuvieron que salir del país para mejorar su nivel competitivo y poder aspirar a un lugar en la delegación nacional.

No es fácil vivir fuera de casa. Yo me mudé a Guadalajara sola a los nueve años y después me fui a vivir a Austria con mis propios medios. El proceso es complicado, porque no estás con tu familia como otros atletas y tienes que administrar muy bien el dinero , revela Cossío.

La seleccionada tuvo la oportu-nidad de entrenar a 10 mil kilómetros de casa en un país donde su disciplina goza de gran popularidad y alto nivel.

He podido crecer de manera deportiva y personal. Cuando te vas sola a otra parte del mundo de-bes empezar de cero y aprender a valerte por ti misma. La experiencia te hace crecer, porque comienzas a viajar, conocer gente y plantearte objetivos , detalló la jugadora, quien pertenece al equipo SU Sparkasse Kufstein.

En Austria se han formado jugadores como Sofía Polcanova, medallista europea, además de contar con una liga de alto nivel.

He comenzado a ver resultados porque logré medalla en los Juegos Centroamericanos y me fue bien en los Panamericanos. Fue un acierto mudarme y espero mejorar aún más con el paso de los años. En México tuve mi formación básica en los cursos que dio el Code Jalisco, pero después debí buscar un lugar donde pudiera elevar mi nivel para aspirar a los podios internacionales.

Tomar las maletas

El caso de Madrid es similar, pues decidió tomar su maleta y mudar-se a Francia hace más de 10 años.