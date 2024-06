Crear este club y un proyecto, pocos jugadores tienen la oportunidad, en la posición que estoy es un privilegio, no fue difícil tomar la decisión , mencionó.

Asimismo, reveló que no le costó trabajo dejar el futbol euro-peo, toda vez que tendrá la posibilidad de fundar un nuevo equipo, el cual debutará en la liga estadunidense el próximo año.

“Lo más importante es el trato hacia mí y la familia, eso es clave, toda la gente que trabaja aquí, los presidentes y directivos han hecho ese sentimiento más profundo hacía mí, esa emoción es por todo el proyecto que me han mostrado, lo valoro mucho.

Sobre Meza comentó: “Consejos me ha dado muchos, he tejido una relación superbonita con él, es como un padre en el futbol, siempre me ha seguido.

Desde Italia hemos tenido comunicación, todos los días me da un consejo diferente. Le tengo cariño, me apoyó desde el inicio, guardo muchas cosas lindas para contar sobre él.

A su vez, el timonel, quien acudió a la presentación, afirmó que el éxito de Lozano se debe a su determinación. Desde chiquito estaba muy decidido en llegar a ser alguien en el futbol, se entregaba siempre al máximo .

Por otro lado, aseveró que seguirá trabajando para ganarse un lugar en la selección nacional, y si es así, iré con mucho gusto. Voy a demostrar en la cancha, ya decidirá el entrenador que esté, pero ojalá pueda regresar .

Lozano debutó en febrero de 2014 con el Pachuca, equipo con el que obtuvo el título de liga en el torneo Clausura 2016. Además, en la temporada 2016-17 ganó la Liga de Campeones de la Concacaf.

En 2017 migró al futbol europeo, donde desarrolló una de las carreras más destacadas de un jugador mexicano, con 76 goles y 43 asistencias en 267 partidos durante sus dos etapas con el PSV Eindhoven (2017-2019 y 2023-2024) y su estancia en el Nápoles (2019-2023).

Entre sus trofeos sobresalen el título de la Serie A italiana en la temporada 2022-2023 con el Nápoles, y dos más de la Eredivisie (liga neerlandesa) en 2017-2018 y 2023-2024.