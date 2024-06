No estoy esperando a ningún hombre , dice David; si Álvarez no quiere hacer la pelea, subimos de categoría y tratamos de conquistar el cinturón de ese peso .

En la conferencia antes del combate del sábado, David expresó que no puede pasarse la vida esperando a nadie. Es evidente que en todos los frentes piden que la pelea contra Canelo se realice, pero ante la resistencia del campeón indiscutido de los supermedianos, advierte que no tuvo más remedio que probar suerte en los semipesados.

La culpa es de los organismos de boxeo que lo dejan hacer lo que quiere y no lo que ordenan los reglamentos , se queja don José; “Canelo hasta presume que pue-de pelear contra quien desee y nadie puede obligarlo a nada. Se respeta lo que ha hecho en su trayectoria, pero también debe enfrentarse a los mejores de la división si es que presume ser el mejor del momento”.

Ganar esta pelea me coloca en la posición de aspirar a retar al ganador de Beterbiev y Bivol , comenta.

Hay cierto desencanto en las palabras de David y su entrenador, pues durante tres años esperaron que el choque contra Canelo se hiciera realidad. Incluso cuando hay una insistencia en el mundo del boxeo para que el tapatío acepte al retador mandatorio Benavidez. Nada parece surtir efecto y los Benavidez decidieron dejar la categoría supermediana, a la que no piensan volver, a menos que el pelirrojo acepte el combate.

Estuve tres años como número uno, hice todo lo que tenía que hacer para ser digno de esa pelea , señala Benavidez; “si Canelo no quiere pelear conmigo, no hay mucho qué hacer. Pero todos lo piden, lo dicen los aficionados de todo el mundo y también las leyendas del boxeo como Julio César Chávez. El único que no quiere es Álvarez”.

Y lo resume sin cortapisas: “si Canelo me evita para hacer la que sería una de las peleas más grandes del boxeo simplemente es porque me tiene miedo”.

El padre y entrenador de David ve en este combate ante Gvozdyk la oportunidad de aumentar la popularidad de su hijo. Incluso cuando están molestos por la negativa del tapatío, admiten que esa circunstancia lo ha promovido como el peleador al que Canelo teme.