Decir muerte es evocar también un deceso o tránsito, como el que la protagonista enfrenta en el cuento Asuntos de realeza , cuando cae en la cuenta de que su espalda carga con 50 años monótonos, encadenados al trabajo en una dependencia gubernamental que ella concibe como trono, el único que ha conseguido y que construyó por complicidad clasista con su jefe, a quien le decía en una suerte de letanía y conjuro: “nosotros no somos como esta gente. Ellos son como… pobres”.

Cuando el tiempo pasa y ante un despido Marianne queda completamente desprotegida, se convierte en esclava de su soledad y se encuentra al borde de la locura, lo que la lleva a tomar una decisión que sólo dejará en el aire la peste de la realeza .

El lugar desde donde actualmente Escalante escribe es uno muy distinto al de sus cuentos. Si no escribo, no soy feliz. Escribo porque además de ser mi profesión, incluso me divierte. El cine es una industria muy grande. Cuando escribes no solamente piensas en lo que tú quieras, sino que te preocupa de qué forma vas a contar una historia para que mucha gente lo vea. En la literatura expones el corazón , concluyó.

En ese acto, realizado en el foro Simone de Beauvoir, estuvieron presentes Escalante y los actores Claudette Maillé y Roberto Sosa, a quienes conoció en el mundo cinematográfico, son sus alumnos de guion y además leyeron varios relatos.