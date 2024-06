Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 14 de junio de 2024, p. 4

En Florida, Estados Unidos, más de 7 mil libros han sido censurados a raíz de la controvertida ley conocida como Don’t Say Gay. Esta medida, ampliamente criticada por su carácter restrictivo, provocó una ola de indignación entre autores y defensores de la libertad de expresión.

El escritor y guionista José Ignacio Valenzuela (Santiago de Chile, 1972) se encuentra entre los afectados, debido a que en su libro infantil Un día con papá y dada abordó la temática de una familia homoparental.

La ley firmada en 2022 por el gobernador republicano Ron DeSantis me parece sumamente aberrante. Este señor de ultraderecha parece tener odio en particular contra las mujeres, los migrantes y escritores , explicó Valenzuela en entrevista telefónica con La Jornada.

Mientras el mundo pareciera avanzar hacia una sociedad más inclusiva y tolerante, hay estados como Florida, donde parece que retrocedemos por lo menos 80 años. La legislación actual vulnera nuestros derechos como si fueran desechables, además de que nuestra humanidad está a merced de un político de turno.

Don’t Say Gay (No digas gay) prohíbe en todos los grados escolares la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género que no sea la heterosexual.

Valenzuela, conocido como Chascas –que significa cabello enmarañado en varias regiones del Cono Sur–, puntualizó que esa censura editorial no “sólo discrimina, sino que también priva a los niños de la oportunidad de conocer y comprender distintas formas de vida y amor.

“Un día con papá y dada surgió de mi propia experiencia como padre e integrante de una familia homoparental. Con la llegada de nuestra hija, quise inmortalizar los momentos simples pero muy felices de nuestra vida.

“Si hubiese sido pintor, me hubiese encantado hacer un cuadro familiar, pero como no lo soy, no me quedó más remedio que escribirlo, porque también creo que la literatura, además de cumplir con un rol de entretenimiento, nos genera placer, ganas de viajar, soñar y reconocernos en otros personajes, circunstancias. Justamente las familias homoparentales no tenemos muchos textos en los cuales reconocernos.