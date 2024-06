C

hava Flores sintetizó la expresión de los alimentos en México en el momento actual:

“Pudo más una taquiza

Que mi más ferviente amor,

Cuando yo me declaraba

Tenía un hambre de pavor.

Yo te hablaba de bonanza

Y te empezaba a apantallar

Y las tripas de tu panza

Comenzaron a chillar.

Si pa’ un taco no te alcanza

No salgáis a platicar.

“Al pasar frente a los tacos

Yo te daba el corazón

Tú en lugar de recibirlo

Te metiste hasta el rincón

Y pa’ decirte que te quiero

Yo te tuve que alcanzar.

Tú ordenabas al taquero:

tres de lengua pa’ empezar,

Otros tacos de suadero,

Seis de bofe y de cuajar…”

Pero nuestra compañera del periódico Elba Mónica Bravo captó el tono melancólico de la situación actual de la comida mexicana. En la Central de Abasto, el manojo de cilantro de 4 kilogramos hace dos semanas costaba 80 pesos y hoy cuesta 500, el chayote que hace unos días costaba 18 alcanza ahora los 60 por un kilo, la lechuga de 10 a 25 pesos la pieza, las tortillas entre 20 y 25, y los tacos valen 25 cada uno (los de carnitas), acompañados con sus hierbas, cilantro, cebolla, pápalo y pichicha.