En noviembre de 2009 se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Días después se modificó la resolución original, agregándose los nombres Hugo Iriart y José Luis Rivas. Esta modificación a destiempo evidenció la intención de restarle mérito, es muy probable que la orden haya llegado desde la Presidencia, pero la represión oficial se mostró con descaro y sin pudor el 23 de noviembre de 2009, cuando sin explicación de por medio se le hizo saber a Carlos Montemayor que su intervención, en nombre de los que recibían el premio nacional en todas las áreas, había sido eliminada.

Por diversos motivos yo me comunicaba regularmente por teléfono con Carlos. Un día me dijo que estas dos acciones las interpretaba como actos de censura, de castigo, proveniente del gobierno. Me adelantó que en respuesta iba a escribir el discurso que él hubiera leído y que lo iba a enviar a La Jornada bajo el título de Discurso no requerido . Pasaron tres semanas y así fue como el día 14 de diciembre apareció en la página 10 de la sección de Cultura de este periódico.