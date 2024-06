En cuanto al apoyo a mujeres, dijo que arrancará con un millón de beneficiarias. Como decía en campaña: no son promesas, son compromisos, y los compromisos se cumplen , subrayó. Ayer también dijo que no habrá sorpresas ni divisiones , ante las especulaciones de que podría distanciarse de López Obrador en su gobierno.

Nuestro objetivo es que (la iniciativa) la envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no tenga que ser a partir del primero de octubre , señaló. En la casa de transición reveló que desde el lunes se lo propuso al mandatario, en la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, y él estuvo de acuerdo .

“Esta idea que están planteando algunos de que habrá distanciamiento entre el presidente López Obrador y la nueva presidenta, ahora sí que… ¿de dónde? Si somos parte del mismo proyecto.

“Y leo en columnas, agregó: ‘Ay, que es una calca, que es lo que el Presidente, que no va a gobernar, que va a gobernar López Obrador’. Pues yo le agradezco que diga: ‘Si me hace un llamado mi presidenta, acudiría’. Incluso dijo: ‘Tengo derecho a disentir en el momento en que…’ Entonces, es un gesto del Presidente de la República, pero evidentemente hay tiempos para todo. Él es Presidente hasta antes del primero de octubre, y a mí me va a tocar gobernar” a partir de esa fecha.

Por supuesto, subrayó, vamos a gobernar para todos, y vamos a dar continuidad, vamos a cumplir. Llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios del movimiento: no mentir, no robar y no y traicionar al pueblo de México. Siempre vamos a respetar a todos , reiteró.

Sembrando vida en el mar

Sheinbaum mostró su interés por la posibilidad de aplicar el programa sembrando vida en el mar, mediante el cual se busca la reactivación de las comunidades de pescadores ribereños del país a través de la mejora de sus condiciones de trabajo, aseguró el diputado morenista Casimiro Zamora Valdez.

Durante la 18 reunión ordinaria de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, celebrada ayer, el legislador aseguró que en días recientes tuvimos la oportunidad de platicar con Sheinbaum sobre el asunto de sembrando vida en el mar. Le hice llegar por escrito este proyecto y a ella le gustó la idea de presentarlo , afirmó.

Zamora recordó que el mencionado programa busca cuidar las áreas ribereñas que comprenden el campo pesquero para protegerlo, vigilarlo, darle mantenimiento y limpieza , además de hacer respetar los tiempos de veda para impedir que los recursos marinos sufran mermas.

Con información de F. Camacho