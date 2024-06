En tanto, se confirmó que el partido guinda perdió las alcaldías de Fresnillo –tierra de los hermanos Monreal Ávila– ante el PRI, y Zacatecas capital, con el PAN; sólo se quedó con Guadalupe, elección que además está impugnando el tricolor por presuntas irregularidades cometidas por Morena.

Flores Márquez acusó, en sesión del IEEZ, a todos los consejeros de presuntamente operar en contra de su partido. Se quitaron las máscaras, llamaron al voto por el PRI-PAN-PRD. Ustedes son empleados de una facción de este país, no velan por la democracia ni por la legalidad del proceso, los recuentos son estériles; como consejeras y consejeros están entrometidos, y hay un fraude en detrimento de la población de Zacatecas .

El consejero Arturo Sosa Carlos le reviró al dirigente morenista: No compartimos su posición y no nos vamos a quedar callados. Son falsos los señalamientos que usted hace. Esta autoridad electoral en su momento ha reconocido los triunfos de su instituto político, y no lo puede negar .

También el consejero presidente del IEEZ, Juan Manuel Frausto, respondió: “Somos parte de una elección concurrente. Si habla de fraude estaría afectando a la elección de Claudia Sheinbaum, y estaría descalificando ese triunfo que fue contundente. Hay que reconocer que Zacatecas es un estado plural… Así es la democracia”, recalcó.