▲ Julian Lede, Su majestad imperial, presentará su nueva producción titulada, Silverio y Caníbal. Foto cortesía del artista

“En el espectáculo que hago, el público es fundamental, ya que se pueden involucrar en el show. Hay otras personas que se ofenden con mi trabajo, en la Ciudad de México no he tenido problema, pero hay otros estados que son un poco más mochos. En Canadá, país que creemos abierto culturalmente, no lo es tanto, una vez me censuraron una presentación”, expuso.

Julian también es integrante del grupo Titán y aseguró que cada proyecto tiene su espacio, que se puede trabajar con los dos sin ningún tipo de problema. Ya los tengo como muy domesticados , agregó el artista.

Mi proyecto puede ser atractivo para diferentes generaciones, porque es bastante peculiar lo que hago. Hasta un adolescente o jóvenes tienen sentido del humor y entienden los mensajes que transmito, les gusta el desastre, seguramente muchas madres se ofenden de que los esté educando, pero pues así es la vida y me da gusto , finalizó el cantante.

Se presentará el 29 de junio en Cuautitlán, el 3 de julio en Guadalajara y visitará España y Estados Unidos.

El concierto se realizará en La Hacienda de Montecristo, ubicada en Adolfo López Mateos 63, Puente de Vigas, Tlalnepantla, a las 20 horas.