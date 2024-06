Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 13 de junio de 2024, p. 8

Guadalajara, Jal., En enero de 1995 el fotógrafo Fernando Aceves, reconocido ya entonces por su calidad y vocación para retratar grupos y vocalistas de rock nacionales e internacionales, fue comisionado para tomar la fotografía fija de un video que vinieron a hacer los Rolling Stones a la Ciudad de México, teniendo por sede el ex templo de San Lázaro, a donde llegó puntual pero debió esperar varias horas hasta que finalmente le dieron acceso a la zona donde estaba la banda inglesa.

Se me da el acceso al ex templo por fin y al entrar había un tipo sentado, que me miraba de una manera tan despectiva, me barría varias veces de arriba a abajo como preguntándose qué hacía allí. Cuando llegué frente a él, lo primero que hizo fue agarrar la cámara y empezar a revisarla. Ese personaje era Mick Jagger , contó.

Fue una de varias anécdotas de su vida profesional que trajo a colación durante la rueda de prensa para presentar su libro Mexicanos en el cine, en el contexto del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en respuesta a una pregunta respecto a si su vida como fotógrafo y autor podría también ser materia de una película.

Ensamblar un rompecabezas

Con modestia sincera, respondió: en mi trabajo documental de tantos años no creo que sea yo materia de una película (público y panel que lo acompañan protestan y dicen que sí). Aquí es un trabajo de recopilación de imágenes, ensamblar un rompecabezas, en realidad no tengo nada que ver como protagonista en esto .

Mexicanos en el cine es un texto que se presentó por segunda ocasión en Guadalajara, luego de que en la pasada Feria Internacional del Libro en diciembre también fue mostrado al público.

Aceves resumió el trabajo de ir durante varios años a la caza de los personajes del cine nacional, 150 en total, en unas cuantas palabras: fue buscar agujas en un pajar, pero sucedió. En sus casas, donde trabajaban, donde me los encontraba, donde ellos querían .

De su libro, compartió el recuerdo de cuando fotografió al director Alejandro González Iñárritu.

La cita era a las tres de la tarde en un estudio en donde el cineasta haría un trabajo de posproducción. Llegué un minuto antes de la cita y él estaba sentado frente a una consola de audio, me ve y mira el reloj para comprobar que yo estaba llegando puntual. Entonces pude comprobar la gran disciplina que implica el trabajo en el séptimo arte.

Y de Ignacio López Tarso, el histrión del cine nacional con quien abre el libro, Aceves evocó que siempre soñó fotografiarlo en compañía de Titino, el muñeco de El hombre de papel.