Es un poco difícil de creer a veces, no dimensiono el lugar donde me encuentro; yo misma debería reconocerme un poquito más. Cuando veo todo el apoyo que tengo miro hacia atrás y recuerdo las victorias que he tenido en mi carrera.

Disfrutar la competencia

La medallista mundial es el claro ejemplo para recalcar que cualquier cuerpo puede sobresalir en todos los rubros estéticos y deportivos, a pesar de no encajar en los estereotipos.

A veces trato de no pensar mucho en los factores externos o en lo que la gente comenta, mi meta es concentrarme en mi competencia y disfrutarla.

Unos días antes de cumplir 30 años, Moreno enfrentará su competencia en París.

Con la edad en contra en una disciplina en la que las medallistas olímpicas son hasta 10 años menores, la bajacaliforniana utilizará su amplia trayectoria para contrarrestar el ímpetu a quienes se enfrentarán en la capital gala.

Creo que una de mis fortalezas será la experiencia, no me he planteado ningún objetivo en específico, pero estén seguros de que no voy a pasear. Es bueno tener expectati-vas, aunque no demasiada presión, porque entonces no disfrutarías tu competencia , comentó la seleccionada, quien ocupó el cuarto sitio en la justa veraniega Tokio 2020.

La gimnasta es siete veces medallista en Copas del Mundo de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), cinco veces finalista en campeonatos del orbe y ganadora del Premio Nacional del Deporte (2019).

En 2022 publicó su autobiografía, Singular y extraordinaria, en la cual comparte su principal inspiración dentro y fuera del deporte. Como parte de su preparación rumbo a París realizó un campamento en Houston, donde fue asesorada por el equipo de la multimedallis-ta olímpica Simone Biles.

El próximo 3 de agosto, la mexicana se presentará durante la final en el Centro Gimnasia Ariake para seguir escribiendo su nombre con letras de oro en la historia de México.